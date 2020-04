Was die Österreicher zu 'Selber machen' googeln

Google-Suchanfragen zeigen, was in Corona-Zeiten alles selber gemacht wird.

Mittlerweile gelten die verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie seit rund drei Wochen. Viele Österreicher verbringen deshalb die meiste Zeit in eigenen vier Wänden. Da auch viele Geschäfte und Dienstleister geschlossen haben, rückt das „Selber machen“ stark in den Fokus.

Suchanfragen zu "Selber machen"

oe24.at hat bei Google Austria nachgefragt, wonach die Österreicher in Bezug auf dieses Thema googeln. Zudem hat uns der Suchmaschinenanbieter noch einige weitere spannende Trends verraten. Doch der Reihe nach. Das Suchinteresse nach “Selber machen” erzielte in Österreich in den vergangenen sieben Tagen ein Rekordhoch. Auch die Anfragen zu “Do it yourself”, das in die selbe Abteilung fällt, stiegen um rund 350 Prozent an.

Top 10 “...selber machen” in den vergangenen 7 Tagen

Germ selber machen Desinfektionsmittel selber machen Maske selber machen Pizzateig selber machen Joghurt selber machen Kleister selber machen Acrylnägel selber machen Palmbuschen selber machen Bubble tea selber machen Tattoo selber machen

Weitere Trends

Darüber hinaus zeigen die aktuellsten Google Trends, was den Österreichern in Sachen Corona noch so unter den Nägeln brennt. Das Suchinteresse nach Maria Großbauer stieg um 3.500 Prozent nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Fragen zu "Corona-Hotline“ nahmen in den vergangenen 7 Tagen um 800 Prozent zu. Im Gegensatz dazu traf das neuartige Virus die Skigebiete hart. Das Suchinteresse nach “Ski” flachte im vergangenen Monat komplett ab.

Anders sieht es bei den Schutzmasken aus. Seit Mittwoch gilt in Österreichs Supermärkten Maskenpflicht. Aufgrund von Lieferengpässen stieg auch das Suchinteresse nach "Mundschutz nähen" extrem an.