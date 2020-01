WhatsApp-Nutzer warnen vor Nummer 0171962509

Zwei Autolenkerinnen sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Magdalensberg (Bezirk Klagenfurt-Land) schwer verletzt worden.

Nach Unfall fing Auto Feuer: Zwei Verletzte