WhatsApp in Deutschland vor dem Aus

BlackBerry jubelt: Gericht verbietet auch Instagram und Facebook Messenger.

Paukenschlag in Deutschland: Laut einem Urteil des Münchner Landgericht verletzen die beliebtesten Apps von Facebook in ihrer aktuellen Form Patente von Blackberry. Konkret sind WhatsApp , Instagram und der Facebook Messenger betroffen. Wie die deutsche Nachrichtenagentur dpa berichtet, könnte das weltgrößte Online-Netzwerk dadurch gezwungen sein, die drei Apps zu ändern, um sie in Deutschland weiter anbieten zu dürfen.

Blackberry kann Urteil vollstrecken lassen

Ob Blackberry die Entscheidung des Gerichts vollstrecken lässt, ist nicht bekannt. Sollte es dazu kommen, könnten WhatsApp, Instagram und der Facebook Messenger in Deutschland zumindest für einige Zeit verboten werden. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung müsste der einstige Smartphone-Pionier für die Vollstreckung eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Das sagt Facebook

Facebook hat sich zu dem Fall bereits geäußert. Das Online-Netzwerk will das die Gültigkeit der Blackberry-Patente vor dem Bundespatentgericht anfechten. Darüber hinaus halte Facebook laut einem Firmensprecher bereits entsprechende Software-Updates bereit.

Patentkrieg wie zwischen Apple und Qualcomm

Der Patentstreit erinnert stark an die Fehde zwischen Apple und Qualcomm, bei der sich die Konzerne mit zahlreichen (Gegen-)Klagen eindeckten. Der Chiphersteller erwirkte im Vorjahr sogar ein Verkaufsverbot für diverse iPhone-Modelle. Mittlerweile haben sich Apple und Qualcomm jedoch geeinigt und die betroffenen iPhones dürfen wieder verkauft werden. Facebook reichte vor einigen Monaten ebenfalls eine Gegenklage gegen Blackberry ein. Wie dieser Patentkrieg ausgehen wird, steht noch in den Sternen.

