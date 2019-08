Am Wochenende wurde bekannt, dass die populären Facebook-Dienste Instagram und WhatsApp einen Namenszusatz bekommen . Sie sollen künftig "Instagram von Facebook" und "WhatsApp von Facebook" heißen, wie ein Sprecher des Online-Netzwerks gegenüber "The Information" bestätigte. Da die beiden Apps extrem beliebt sind, wäre eine Namensänderung eigentlich nicht notwendig. Zumal sich an der Funktionsweise von WhatsApp und Instagram dadurch überhaupt nichts ändert. Doch hinter der Aktion steckt Kalkül.