Windows 10: Microsoft veröffentlicht Notfall-Update

Angreifer können Computer aus der Ferne steuern - Update schließt Sicherheitlücke.

Wenn Microsoft außerhalb seines monatlichen Patchdays (2. Dienstag im Monat) ein Sicherheits-Update veröffentlicht, ist normalerweise Feuer am Dach. Und so ist es auch dieses Mal. In Windows 10- und Windows Server-Versionen wurden nämlich Lücken entdeckt, die es Angreifern ermöglichen, Computer aus der Ferne zu übernehmen und Daten zu klauen.

Lücken geschlossen

Microsoft hat die als kritisch eingestuften Sicherheitslücken schnell geschlossen. Wer bei Windows 10 die automatischen Aktualisierungen aktiviert hat, muss sich um nichts kümmern. Hier wird die Lücke über aktualisierte Windows Media Codecs automatisch eingespielt.

So funktioniert´s

Wer die automatischen Updates der betroffenen Systeme nicht nutzt, muss diese manuell aktivieren. Wie das funktioniert, zeigt Microsoft in einem Video.