Wirbel um Videospiel mit Hakenkreuz

Die deutsche Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hat die Veröffentlichung des ersten Computerspiels mit verfassungswidrigen Symbolen wie Hakenkreuz und Hitlergruß in Deutschland kritisiert. "Mit Hakenkreuzen spielt man nicht", sagte Giffey gegenüber Zeitungen. Gerade in Deutschland müssten sich die Menschen "auch heute ihrer besonderen historischen Verantwortung immer bewusst sein".

Am Mittwoch wurde bei der gamescom 2018 in Köln das Computerspiel "Through the Darkest of Times" in einer neuen Version vorgestellt. Erstmals habe damit ein Computerspiel, das verfassungswidrige Symbole zeige, von der Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) eine Altersfreigabe bekommen.