Xbox-One-X-Bundle für 200 Euro

GameStop startet einmal mehr eine Trade-In-Aktion. Dieses Mal umfasst das Angebot alle im jeweiligen Store verfügbaren Xbox One X Bundles. Wer bis zum 3. Juni 2019 eine gebrauchte Xbox One S eintauscht, kann bis zu 300 Euro sparen.

So funktioniert´s

Man bringt seine gebrauchte Xbox One S (500GB, 1 TB oder 2 TB) inkl. Controller und zwei Xbox One Games in eine der heimischen Gamestop-Filialen. Dort bekommt man dann zum Beispiel das Xbox One X 1 TB Bundle mit Tom Clancy‘s: The Division 2 für 199,99 Euro. Die UVP des Bundles liegt bei 499,99 Euro.

Fazit

Wer eine alte Xbox One hat und ohnehin mit einem Umstieg auf die Xbox One X liebäugelt, kann im Rahmen der Trade-In-Aktion ein echtes Schnäppchen machen. Auch wenn die Bundles im Handel schon deutlich unter 500 Euro verkauft werden.

