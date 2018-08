YouTube-Star (18) stirbt bei Horror-Crash

Wie am Wochenende bekannt wurde, ist am Freitag (24. August) der bekannte YouTube-Star McSkillet bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 18-jährige Amerikaner hatte bei der Videoplattform fast 900.000 Abonnenten und faszinierte seine Fans mit Gaming-Videos - allen voran "Counter Strike: Global Offensive".

Zwei weitere Todesopfer

Laut den Behörden kam McSkillet, dessen echter Name Travor H. lautet, mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein anderes Fahrzeug. Besonders tragisch: Auch dessen beiden Insassen, eine Frau (43) und ihre junge Tochter (12), überlebten den Horror-Crash nicht. Beide Autos gingen nach dem Zusammenstoß in Flammen auf. Ein Foto, das die Feuerwehr auf Twitter veröffentlicht hat, zeigt, dass der Unfall sehr heftig gewesen sein muss:

Ermittlungen laufen

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen zum Unfallhergang fort. Denn bisher konnte nicht geklärt werden, weshalb der 18-jährige YouTube-Star mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen ist.