Apple bringt beste iOS-Funktion seit Jahren

Auf dieses neue Feature warten iPhone-Besitzer schon seit Jahren.

Bei iPhones war es in den ersten Jahren ganz normal, dass sie nur mit Hilfe eines Macs oder Windows-PCs und der iTunes-Software aktiviert werden konnten. Dieses mühsame, kabelgebundene Prozedere ist aber schon längere Zeit passé. Apple -Smartphones funktionieren mittlerweile unmittelbar nach dem Einlegen der SIM-Karte.

Abhängigkeit bei Neuinstallation

Doch im Falle einer kompletten Software-Wiederherstellung müssen iPhone-Besitzer nach wie vor zu Kabel und Computer greifen. Eine Firmware-Neuinstallation funktioniert noch immer nur in Kombination mit einem Mac oder einem Windows-PC mit iTunes. Doch damit dürfte bald Schluss sein.

Wiederherstellung „over-the-air“

Laut einem Bericht von 9to5Mac gibt es in der dritten Betaversion von iOS 13.4 eindeutige Hinweise, dass Apple die Komplett-Wiederherstellung künftig auch ohne Kabel und Computer ermöglichen will. Sie soll also „over-the-air“ funktionieren. Bei Android ist das schon lange gang und gäbe.

iOS-Recovery-Modus

9to5mac verweist zwar darauf, dass die Funktion in der Beta-Version noch nicht direkt integriert ist, aber die Beschreibung und die Grafik für den iOS-Recovery-Modus sind bereits vorhanden. Da die finale Version von iOS 13.4 noch im März ausgerollt werden soll, dürfte das neue Top-Feature hier noch nicht zum Einsatz kommen. Laut dem Bericht soll sie aber spätestens in iOS 14 fix integriert sein. Die neue Version des Apple-Betriebssystems startet immer im Herbst. Danach dürfte endlich auch das iPhone wirklich völlig unabhängig sein.