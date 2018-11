Jetzt also doch: Obwohl Apple hoch und heilig versprochen hat, dass die heimlich eingebaute und Anfang des Jahres aufgeflogene Drosselung alter iPhones keine neuen Modelle betreffen soll, ist nun alles anders. Ab sofort wird auch die Leistung des iPhone X und iPhone 8 (Plus) eingeschränkt. In der neuesten iOS-Version 12.1 ist die Funktion bereits enthalten. Der US-Konzern rechtfertigt den Schritt mit der Schonung des Akkus.

Sammelklagen und Millionenstrafe

Als die eingebaute Drosselung aufgeflogen ist, war das ein großer Skandal. Apple gestand die absichtliche Verlangsamung ein und reagierte nach starkem Druck mit einer Abschaltfunktion. Diese wurde erstmals bei iOS 11.3 veröffentlicht. Seither können die iPhone-Besitzer die absichtliche Drosselung deaktivieren. In den USA laufen wegen der Drosselung nach wie vor einige Sammelklagen gegen Apple und Italien hat den Konzern erst vor wenigen Tagen zu einer Millionen-Strafzahlung verdonnert.

Versprechen gebrochen

Die jetzige Drosselung neuer iPhone-Modelle ist deshalb so skandalös, weil Apple sie bis vor kurzem noch dezidiert ausgeschlossen hatte. So versicherte der Konzern, dass die Hardware von iPhone X und iPhone 8 (Plus) derart fortgeschritten sei, dass hier keine Drosselung notwendig werde. Doch nun ist es doch anders gekommen. Den Nutzern bleibt zumindest der Trost, dass sie die absichtliche Bremse in den Einstellungen deaktivieren können. Laut Apple riskieren sie damit jedoch eine Beschädigung des Akkus.

Nur neueste Generation (noch) nicht betroffen.

Damit sind derzeit nur die drei neuesten Modelle iPhone XS, XS Max und XR, die erst seit wenigen Wochen im Handel sind, von der Drosselung nicht betroffen.

