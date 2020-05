Nun verfügt auch das kleine Top-Notebook über das Magic Keyboard und mehr Speicher.

Apple hat binnen weniger Wochen eine weitere Hardware-Neuheit aus dem Hut gezaubert. Nach dem iPhone SE , dem iPad Pro und dem MacBook Air ist nun erneut ein Notebook an der Reihe. Konkret handelt es sich dabei um die 13 Zoll große Variante des MacBook Pro. Bei diesem wurden die Leistung erhöht und eine neue Tastatur verbaut.

© Apple

„Magic Keyboard“

Das neue MacBook Pro 13" bietet ab sofort jenes „Magic Keyboard“, das erstmals mit dem 16" MacBook Pro auf den Markt gebracht wurde und mittlerweile auch im MacBook Air steckt. Highlights sind ein neu gestalteter Scherenmechanismus, ein präziseres „Force Touch“ Trackpad, eine physische esc-Taste, ein neues Layout für die Pfeiltasten sowie der Tastenhub von 1 Millimeter. Damit ist auch bei diesem Notebook die fehleranfällige „Butterfly-Tastatur“ endgültig Geschichte. Die Touchbar mit integrierter Touch ID (Fingerabdrucksensor) soll nun noch etwas schneller funktionieren.

© Apple

Mehr Leistung

Unter der Haube hat sich ebenfalls etwas getan. Hier kommen nun je nach Modell auch Quad-Core-Prozessoren von Intel der 10. Generation zum Einsatz. Diese sind in jenen Varianten verbaut, die über vier USB-C-Anschlüsse (Thunderbolt 3) verfügen. Bei den Modellen mit nur zwei USB-C-Slots bleiben Intels Zweikern-Prozessoren (8. Generation) an Bord. Weiters verspricht Apple eine bis zu 80 Prozent schnellere Grafikleistung. Die neue Grafik ermöglicht auch den Anschluss des Pro Display XDR bei voller 6K-Auflösung. Bei der verbauten SSD beginnt der Standardspeicher nun bei 256 GB (bisher 128 GB) und reicht bis zu 1 TB. Für Profi-Anwender steht sogar eine 4 TB SSD zur Verfügung. Diese Option schlägt jedoch mit satten 1.499 Euro zu Buche. Beim Arbeitsspeicher geht es nun auf bis zu 32 GB rauf. In den meisten Modellen gibt es 16 GB RAM (Lesegeschwindigkeit: 3733 MHz).

Preise

Der Einstiegspreis bleibt trotz doppelter Speichergröße gleich. Das neue 13" MacBook Pro kann ab sofort ab 1.499 Euro bestellt werden. Wer ein Modell mit den neuen Intel-Prozessoren (10. Generation) will, muss mindestens 2.129 Euro investieren. Der Marktstart im Handel und die Auslieferungen sollen noch in dieser Woche erfolgen.