Apple macht iPad zum Mini-MacBook

Neues Bluetooth-Keyboard verwandelt das Tablet in einen Laptop.

Apple hat ein neues iPad -Zubehör in sein Programm aufgenommen. Der US-Konzern verkauft nun ein Bluetooth-Keybord des Herstellers Brydge. Dieses ist aus Aluminium gefertigt und erinnert optisch stark an die Tastatur des MacBook Air. Sobald man das iPad in den Scharniermechanismus des Keyboards steckt, hat man also quasi ein Mini-MacBook.

Ambitionierte Tastatur

Apple verkauft zwar auch eigene Smart-Keyboards für seine Tablets, diese sind jedoch technisch deutlich weniger ambitioniert. Bei der Brydge-Tastatur gibt es sogar eine dreistufig anpassbare Hintergrundbeleuchtung. Darüber hinaus kann der Winkel von 0 bis 180 Grad variiert werden. Der Tastenhub von 1,2 Millimeter verspricht Tippkomfort wie bei einem echten Notebook. Bei der Laufleistung schießt das Zubehör den Vogel überhaupt ab. Wird der im Keyboard integrierte Akku voll aufgeladen, soll er ein ganzes Jahr durchhalten.

Lange Laufzeit und Sondertasten

Die Verbindung zwischen Tastatur und Tablet erfolgt nicht über den Lightning-Stecker sondern über Bluetooth. Um den Nutzern möglichst hohen Komfort zu bieten, hat Brydge das Keyboard mit speziellen iOS- bzw. iPadOS -Tasten ausgestattet. Über diese können häufig verwendete Funktionen blitzschnell und ohne Umweg gesteuert werden.

Für zwei iPad-Modelle

Aktuell ist das Brydge-Keyboard nur in Apples amerikanischen Online-Shop verfügbar – und zwar für zwei iPad-Modelle (iPad Air 3 und iPad 10,2 Zoll). Der Preis beträgt 129,95 US-Dollar. Da Brydge sein Zubehör auch in Europa verkauft, ist es aber gut möglich, dass Apple die Tastaturen auch hierzulande in sein Angebot aufnimmt.

