2020 sollen gleich fünf neue Apple-Smartphones auf den Markt kommen.

Der stets bestens informierte Analyst und Apple -Insider Ming-Chi Kuo lässt mit einer neuen Einschätzung aufhorchen. Laut ihm plant Apple ein iPhone, das völlig ohne Anschlüsse auskommen soll. Bis es soweit ist, soll es gar nicht mehr lang dauern. Kuo geht davon aus, dass das erste Apple-Smartphone, das dieses radikale Konzept verfolgt bereits 2021 auf den Markt kommt.

Apple plant iPhone ohne Anschlüsse

Apple war vor Jahren der erste große Hersteller, der auf den herkömmlichen Kopfhöreranschluss verzichtet hat. In knapp zwei Jahren soll – zumindest beim Flaggschiff-Modell – auch der Lightning-Stecker der Vergangenheit angehören. Das würde wiederum bedeuten, dass das iPhone nur mehr kabellos aufgeladen werden kann und nur mehr kabellose Kopfhörer unterstützt. Apple müsste das Smartphone also mit einem Wireless-Charging-Pad und AirPods ausliefern. Da es beim kabellosen Aufladen zuletzt große Fortschritte gab, klingt das gar nicht so abwegig. Mittlerweile funktioniert der Ladevorgang ähnlich schnell wie mit Kabel.

Neuerungen bei den 2020er-iPhones

Gegenüber 9to5Mac“ gab Kuo auch noch neue Prognosen für die 2020er-iPhones ab. Im kommenden Jahr sollen gleich fünf neue iPhones erscheinen, von denen vier Modelle auf OLED-Bildschirme setzen. Lediglich das günstige Gerät, das der Experte bereits für die erste Jahreshälfte erwartet. Beim Nachfolger des iPhone SE , der nur rund 400 US-Dollar könnte, soll ein 4,7 Zoll großer LCD-Touchscreen an Bord sein.

Bei den OLED-iPhones soll es neben dem Nachfolger für iPhone 11 Pro (5,8 Zoll) und iPhone 11 Pro Max (6,5 Zoll) auch Varianten mit 5,4 und 6,7 Zoll gegen. Beim kleinen Modell soll wie beim iPhone 11 eine Dual-Hauptkamera verbaut sein, das größte iPhone soll wie die aktuellen Pro-Modelle über eine Triple-Hauptkamera verfügen.

Fazit

Ob Ming-Chi Kuo mit seinen Prognosen einmal mehr ins Schwarze trifft, werden wir im Herbst 2020 und im Herbst 2021 erfahren. Denn dann werden die neuen iPhone-Generationen erwartet. Ausnahme: Das günstige Einstiegsmodell, das in der ersten Jahreshälfte 2020 auf den Markt kommen soll.

