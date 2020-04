Apple spendete Österreich 50.000 Schutzmasken

Bei der Spende des iPhone-Konzerns handelt es sich um hochwertige FFP2-Masken.

Wie berichtet, hat Apple Anfang der Woche die Produktion von Gesichtsschutz für medizinisches Personal gestartet. Bereits davor spendete der iPhone-Konzern 10 Millionen Schutzmasken und stockte mittlerweile auf 20 Millionen Stück auf. Konzern-Chef Tim Cook (Bild) untermauerte, dass die Masken nicht nur für die USA bestimmt sind, sondern – je nach Bedarf – international verteilt werden .

50.000 FFP2-Masken für Österreich

Nun steht fest, dass Apple auch 50.000 Schutzmasken an Österreich gespendet hat. Konkret handelt es sich dabei um sogenannte „FFP2-Masken“. Dabei handelt es sich also nicht um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, wie er zum Einkaufen getragen werden kann. Die FFP2-Masken sind auch für medizinisches Personal und Pfleger geeignet. Solche Masken werden derzeit weltweit dringend benötigt – auch in Österreich.

