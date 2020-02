Genialer Akku-Trick für iPhone-Nutzer

So kann man den Kapazitätsverlust beim Apple-Smartphone umgehen.

Die Laufzeit von Smartphones hat sich in den letzten Jahren zwar laufend verbessert, doch sobald die Geräte etwas älter werden, halten sie immer kürzer durch. Das liegt an den unvermeidbaren Ladevorgängen. Diese sorgen im Laufe der Zeit für eine sinkende Kapazität. Um die Laufleistung bei iPhones dennoch zu erhöhen, hat sich Apple etwas Besonderes einfallen lassen.

Weniger Performance für längere Laufzeit

Sobald ein iPhone-Akku eine gewisse Kapazitätsgrenze erreicht, wird einfach die Leistung des Smartphones gedrosselt. Das iPhone ist dann zwar etwas langsamer, hält dafür aber wieder länger durch. Für diese Praxis musste der US-Konzern zwar bereits mehrere Millionenstrafen begleichen , da Apple mittlerweile mit der Drosselung jedoch offen umgeht, wird sie nicht mehr als illegal eingestuft.

Zustand des Akkus

Was viele iPhone-Nutzer nicht wissen – man kann die Drosselung auch deaktivieren. So hat man es selbst in der Hand, ob einem die Performance oder die Laufleistung wichtiger ist. Funktionieren tut das Ganze über die Einstellungen. Dort findet man den Menüpunkt „Batterie“. Klickt man dort auf den Unterpunkt Menüzustand, sieht man den Zustand des Akkus („Maximale Kapazität“).

Man hat es selbst in der Hand

Wird hier zum Beispiel 79 Prozent angezeigt, beträgt der Kapazitätsverlust im Vergleich zum Neuzustand 21 Prozent. Wenn dieser Wert eine gewisse Grenze unterschreitet (hängt vom iPhone Modell ab), wird die Leistung gedrosselt. Darüber wird man jedoch nicht informiert. Wenn man das nicht will, kann man die Drosselung deaktivieren und das iPhone bietet wieder die volle Performance.

