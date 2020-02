Neues Apple-Patent für faltbares iPhone

Innovative Technologie soll ein völlig faltenfreies Display ermöglichen.

Faltbare Smartphones sind zwar in aller Munde, derzeit haben aber nur drei große Hersteller derartige Geräte im Handel. Samsung das Galaxy Fold , Huawei das Mate X ( nur in China ) und Motorola das RAZR (bald in Europa). Von einem Massenphänomen kann man auch ob der hohen Preise also noch nicht sprechen.

Apple-Patent für faltbares iPhone

Seit einiger Zeit ist jedoch bekannt , dass auch Apple an einem Gerät für das neue Segment arbeitet - oben ist eine Designstudie eines Fans zu sehen. Nun ist ein neues Patent (Nr. US010551880) für ein faltbares iPhone aufgetaucht. Dabei geht der US-Konzern einmal mehr einen eigenen Weg. Apple will seinen Nutzern trotz Klappmechanismus ein faltenfreies Display bieten.

Faltenfreies Display

Bei dem im Patent gezeigten Faltmechanismus sind zusätzliche Klappen integriert. Faltet der Nutzer sein iPhone auf, fahren diese aus. Auf diese Weise bekommt der Bildschirm eine Unterstützung und wird quasi automatisch gestrafft. Damit soll die Bildung von Falten unterbunden werden. Im zusammengefalteten Zustand ziehen sich die Klappen vornehm zurück. Dadurch soll das Smartphone auch im kompakten Modus nicht klobig wirken.

Kann kommen, muss aber nicht

Ob Apple diese Technologie tatsächlich in Serie bringt, bleibt in den Sternen. Das Patent beweist aber einmal mehr, dass sich auch der iPhone-Hersteller mit faltbaren Smartphones beschäftigt.

