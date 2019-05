Apple wird bei seiner jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC (3. bis 7. Juni 2019) wieder zahlreiche Software-Neuheiten präsentieren. Die Eröffneungs-Keynote findet am kommenden Montag statt – wir berichten ab 18:45 Uhr live. Für iPhone- und iPad-Nutzer steht dabei natürlich die Präsentation von iOS 13 im Mittelpunkt. Nachdem bereits bekannt wurde, dass das mobile Betriebssystem u.a. ein zum WhatsApp-Gegner aufgerüstetes iMessage, eine ziemlich geniale Bedienfunktion und einen systemweiten Dark Mode bekommen soll, sind kurz vor der Präsentation erstmals Screenshots aufgetaucht.

Diese wurden von 9to5mac veröffentlicht und zeigen einige Design-Neuerungen. Unter anderem ist auch der dunkle Modus zu sehen. Die Nutzer können den Dark Mode über die Einstellungen oder über das Kontrollzentrum aktivieren. Bei den drei iPhones mit OLED-Display (X, XS und XS Max) spart der neue Modus Strom. Insgesamt bietet er den Vorteil, dass er die Augen bei dunkler Umgebung schont. Während der Dark Mode am Home-Screen ziemlich unspektakulär aussieht, sind die Unterschiede z.B. in der Musik-App deutlich erkennbar.

Screenshot-Funktion

Eine weitere gravierende Neuerung gibt es bei Screenshots. Hier erscheint nun ein völlig neu designtes Menü. Bisher waren die verschiedenen Stifte als schlichte 2D-Icons dargestellt. Bei iOS 13 werden die verschiedenen Stifte oder die Farbpalette hingegen in „echt“ dargestellt. Das soll wohl der Übersichtlichkeit dienen. Nutzer sollen sich so schneller zurechtfinden.

iPad mit Mehr-Fenster-Modus

Darüber hinaus wird mit den neuen Screenshots eine bereits geleakte Neuheit am iPad endgültig bestätigt. Hier können die Nutzer künftig – wie derzeit etwa beim Browser Safari – mehrere Fenster geöffnet werden. Dank der Tab-Darstellung in der oberen Leiste kann man schnell zwischen den geöffneten Fenstern hin und her wechseln.

macOS und watchOS

Neben iOS 13 wird es auf der WWDC auch noch das neue macOS 10.15 und watchOS 6 geben. Auch die Apple-Computer und die Apple Watch bekommen also neue Betriebssysteme. Die finale Version von iOS 13 wird wieder im Herbst – beim Start der neuen iPhone-Generation (XI und XR2) – veröffentlicht.

