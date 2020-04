iPhone-Nutzer überrascht: Siri klingt jetzt anders

Apples Sprachassistentin hat plötzlich eine neue deutsche Stimme.

Apple hat in den letzten Jahren gleich mehrere Neuerungen für Siri angekündigt. Kein Wunder, denn die hauseigene Sprachassistentin ist gegenüber Amazons Alexa und dem Google Assistant technisch ins Hintertreffen geraden. Doch die Entwickler rüsten dabei nicht nur die Technik auf. So hat Apple bereits vor drei Jahren versprochen, dass sich Siri künftig natürlicher anhören soll. Und nun wird dieses Versprechen offenbar auch im deutschsprachigen Raum eingelöst. Da könnten einige Nutzer durchaus erschrecken. Denn seit dem Start im Jahr 2011 hat sich am Klang kaum etwas verändert.

Neue deutsche Stimme

Seit Mittwoch hört sich die Sprachassistentin bei einigen iPhone-, iPad und HomePod-Nutzern anders an. Ausschlaggebend dafür ist die Einführung einer neuen deutschen Stimme. Laut einem Bericht von iPhone-Ticker klingt sowohl die weibliche als auch die männliche Stimme anders. Völlig fehlerlos funktioniert das Ganze aber offenbar noch nicht. So berichten User, dass Siri ab und an zwischen alter und neuer Stimme wechselt. Zudem würden manche Antworten nicht vollständig ausgesprochen. Ansonsten scheint die Neuerung jedoch gut anzukommen. Neben dem natürlicheren Klang loben die User auch die flüssigere Aussprache. Die männliche Stimme klinge bei manchen Äußerungen fast schon etwas übermotiviert.

Verfügbarkeit

Die Ausrollung erfolgt offenbar schrittweise. Bis alle deutschsprachigen Apple-Nutzer die neue Siri-Stimme zu hören bekommen, wird es also noch eine Weile dauern. Zunächst war sie nur auf HomePods zu hören. Mittlerweile kommt sie aber auch bei immer mehr iPhone- und iPad-Nutzern an.

Apple hat die Stimme von Siri laufend weiterentwickelt. Ursprünglich setzten sich die Antworten aus Audio-Clips menschlicher Sprecher zusammen. Mittlerweile wurde die Software jedoch auf maschinelles Lernen umgestellt. Dank Künstlicher Intelligenz (KI) kann die Stimme nun komplett per Software generiert werden.

