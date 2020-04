iPhone SE (2020) ist da: Apple-Handy zum Kampfpreis

Apple will mit einem günstigen Smartphone die Android-Konkurrenz unter Druck setzen.

Nun haben sich die Gerüchte der letzten Wochen bestätigt. Apple bringt tatsächlich das iPhone SE (2020) auf den Markt. Da es aufgrund der Coronavirus-Pandemie derzeit keine Präsentationen gibt, Wurde das neue Smartphone einfach in den Online-Shop eingepflegt. So hat es der US-Konzern vor einigen Tagen bereits beim neuen MacBook Air und iPad Pro gemacht.

Ausstattung

Das neue iPhone SE bietet keinerlei Überraschungen. Denn die zahlreichen Leaks lagen einmal mehr goldrichtig. Das günstigste Apple-Smartphone ähnelt optisch dem iPhone 8 und setzt auch auf dessen Displaygröße von 4,7 Zoll. Zum Vergleich: Das erste iPhone SE hatte einen 4 Zoll großen Touchscreen. Das LCD-Panel bietet eine „Regina“-Auflösung, reicht jedoch nicht über die gesamte Frontseite. Deshalb verfügt das iPhone SE 2020 auch über einen Home-Button inklusive Fingerabdrucksensor (Touch ID). Beim Antrieb gibt es ein echtes Highlight. Das Einstiegs-iPhone verfügt nämlich über den extrem schnellen A13 Chip aus den aktuellen iPhone-11-Modellen. Gemeinsam mit den 3 GB RAM ist also für eine ordentliche Rechenleistung gesorgt. Bei den Speichergrößen können sich die Kunden für 64, 128 oder 256 GB entscheiden. Der Akku kann über den Lightning-Anschluss oder kabellos geladen werden. Die Hauptkamera setzt auf ein Objektiv mit einer Auflösung von 12 MP. Vorne gibt eine Kamera für Selfies und Videoanrufe.

Preis

Apple verkauft das iPhone SE 2020 ab 479 Euro (64 GB). Vorbestellungen sind ab 17. April möglich, die Auslieferung startet am 24. April. Da der Konzern normalerweise für seine gesalzenen Tarife bekannt ist, kann man da schon fast von einem Kampfpreis sprechen. Die Variante mit 128 GB kostet 529 Euro, die mit 256 GB schlägt mit 649 Euro zu Buche. Apple rechnet sich mit dieser aggressiven Preisstrategie offenbar gute Chancen in großen Wachstumsmärkten wie Indien und das ländliche China aus. Zum Vergleich: Das günstigste iPhone 11 kostet 799 Euro, für die Pro-Modelle werden über 1.100 Euro fällig. Wer sich das nicht leisten kann, greift derzeit lieber zu einem günstigeren Android-Gerät als zu einem alten iPhone – das 4,7 Zoll große iPhone 8 verkaufte Apple in Österreich bis zuletzt ab 459 Euro.

