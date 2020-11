Black Friday: Mit 3 Tipps zum Super-Schnäppchen

So findet man mit wenig Aufwand tatsächlich den günstigsten Preis.

Nun ist es also soweit: Mit dem heutigen Black Friday und dem kommenden Cyber Monday (30. November) erreicht die sogenannte „Cyber-Woche“ ihren Höhepunkt. Analysen zeigen, dass die Kunden hier tatsächlich viel Geld sparen können. Am Black Friday und Cyber Monday sind die Preise oft, aber nicht immer unschlagbar günstig.

Großteils billiger

So ergab eine Studie der Arbeiterkammer, dass in 70 Prozent der Fälle die untersuchten Black Friday Angebote 2019 tatsächlich am Black Friday am günstigsten waren. In 30 Prozent der Fälle hingegen gab es bessere Angebote als die Black Friday-Preise – im Schnitt um rund elf Prozent billiger.

Mit drei Tipps zum Top-Preis

Doch wie geht man nun auf Nummer sicher, um tatsächlich den günstigsten Preis für sein Wunschprodukt zu ergattern? Das ist einfacher als gedacht. Wer sich an die folgenden drei Tipps hält, darf sich auf eine erfolgreiche Schnäppchenjagd freuen.

Preise vergleichen : Bevor Sie kaufen, vergleichen Sie auf Preisvergleichsplattformen den Black Friday / Cyber Monday Preis mit den Preisen anderer Anbieter. Und: Schauen Sie sich die Preisentwicklung des Produktes in den vergangenen Monaten an. Auch das ist auf Plattformen wie geizhals oder idealo möglich.

Preisagenten nutzen : Möchten Sie ein ganz bestimmtes Produkt, aktivieren Sie einen oder mehrere Preisagenten. Dann werden Sie sofort darüber informiert, sobald Ihr Wunschpreis erzielt ist.

Zeitliche Fristen im Auge haben : Günstige Angebote auf den Preissuchmaschinen sind häufig nur sehr kurz verfügbar. Damit Sie eine größere Marktübersicht erhalten, verwenden Sie zumindest zwei Preissuchmaschinen oder Plug-Ins, etwa Keepa.

