Gesetz gegen Hass im Netz: Sperrt Facebook Austro-User?

Facebook und Google kritisieren nationalen Alleingang. Kommt Aus in Österreich?

Das neue „Hass im Netz“-Gesetz schlägt nicht nur in Österreich hohe Wellen. Wenn große internationale Plattformen wie Facebook, Instagram, Google und YouTube sich künftig weigern, Hass-Postings zu löschen, drohen ihnen im Extremfall Strafen von bis zu 10 Millionen Euro.

Dementsprechend harsch reagieren die Silicon-Valley-Giganten auf das neue Gesetz aus Österreich – und drohen indirekt mit Nichtumsetzung: Google und Facebook fordern eine „europäische Lösung statt nationaler Ansätze“. „Wir sind uns nicht sicher, wie sich dieses neue Gesetz auf die Grundrechte wie Meinungsfreiheit und den Zugang zu Information auswirken wird“, so ein Google-Sprecher. Bei Facebook verweist man darauf, dass man täglich 150 Milliarden Postings und Messages habe. „Da spielt Österreich nur eine untergeordnete Rolle“, so ein Facebook-Insider.

Kein Österreich-Büro

Dazu kommt: Facebook hat keinen Firmensitz in Österreich. Dementsprechend wird es fast unmöglich, die Verstöße einzuklagen. Auch Google könnte sein Österreich-Büro jederzeit auflassen.

Sperre für Austro-User?

„Als Ultima Ratio könnte sich Facebook sogar ganz aus Österreich zurückziehen, sollten die Höchststrafen von 10 Millionen Euro wirklich verhängt werden“, meint Social-Media-Experte Philipp Ploner. Österreichische User könnten dann auf Facebook und Instagram via Geoblocking gesperrt werden! Das wäre nicht das erste Mal: Google hat 2014 seinen Nachrichten-Dienst in Spanien kurzfristig eingestellt, als die Regierung strengere Gesetze beschloss. Nachdem Spanien einen Rückzieher machte, stellte Google die Seite wieder online.

Edtstadler: "Kann mir Blockade nicht vorstellen"

ÖSTERREICH: Haben Sie mit Facebook bereits über das Paket geredet?

Karoline Edtstadler: Ich hatte im Vorfeld mit Facebook und Google Kontakt: Während der Verhandlungen nicht, es ist ja auch nicht meine Aufgabe, jemanden mit Informationen über die Verhandlungen zu versorgen. Ich plane für nächste Woche Gespräche mit diesen Plattformen. Ich will ja auch erklären, warum wir so vorgehen. Es geht darum, dass diese Plattformen ihre ­Verantwortung wahrnehmen. Sie bieten auch Möglichkeiten, Menschen zu bedrohen oder Dinge hervorzubringen, die Gift für unsere Gesellschaft sind.

ÖSTERREICH: Könnten Facebook und Google Österreich blocken, um Sie in die Knie zu zwingen?

Edtstadler: Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ­etwas passiert. Wir sind ja bereits das dritte Land in der EU, das so ein Gesetz umsetzt. Wir senden damit eine Botschaft an die Plattformen: Es wird weitergehen, Österreich wird nicht das letzte Land sein, das so vorgeht. Und wir bestärken die Kommission, eine europäische Lösung anzugehen. Das wird nicht der letzte Schritt gewesen sein.

"Sicher Todesstrafe" - neue Drohung an Zadic

Walter E. wurde bereits wegen Verbal­attacken gegen Eva Glawischnig verurteilt. Jetzt setzt der Wiener, der laut Gerichtsgutachten als „gefährlich“ und „zurechnungsunfähig“ gilt, eine Drohungsorgie gegen die grüne Ministerin Alma Zadić fort. Hatte er zunächst auf seinem Blog gedroht: „Sie werden die Geburt Ihres Kindes nicht erleben“, so schreibt er diesmal: „Welche Verurteilungen die Richter aussprechen werden, weiss (sic!) ich nicht. Aber auf Hochverrat wird es sicher die Todesstrafe geben.“ Dies sei übrigens „keine Morddrohung gegen diese Ministerin“, sondern „nur eine Prognose von dem, was in Kürze passieren wird“. Skandalös: E. ist von der Justiz immer noch nicht verhaftet worden …

(gü)