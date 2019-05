Hier gibt es die billigsten Handy-Tarife

Seit Mittwoch (15. Mai) ist das Telefonieren und der Versand von SMS in andere EU-Länder deutlich billiger. Während Roaming-Gebühren innerhalb der EU bereits 2017 abgeschafft wurden, gelten nun auch gesetzliche Tarif-Limits für Gespräche von Österreich ins EU-Ausland von maximal 22,8 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) pro Minute und 7,2 Cent pro SMS. Passend zum Start der neuen Preisdeckelung hat sich das heimische Tarifvergleichsportal durchblicker.at nun die neuen Tarifangebote in Österreich angesehen.

Trotz Deckelung großes Einpsarpotenzial

Wie berichtet, haben alle österreichischen Anbieter zum Stichtag oder bereits davor ihre Minutentarife auf die neuen EU-Limits gesenkt. Dennoch gibt es nach wie vor große Unterschiede. Wer wirklich regelmäßig in andere EU-Länder telefoniert, sollte laut der Analyse des Vergleichsportals nach Tarifpaketen kleiner Alternativanbieter Ausschau halten, bei denen Gespräche ins EU-Ausland inkludiert sind. Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at, am Freitag: „Selbst unter den Einsteiger-Tarifpaketen gibt es eine breite Auswahl an Angeboten, die auch EU-Auslandstelefonie beinhalten. Allerdings sollte man sich abseits der großen Mobilfunker umsehen. Kleine Anbieter wie Help mobile, Spusu oder Tchibo unterbieten hier die Konkurrenz aktuell deutlich.“

Spusu, Help mobile und Tchibo

Tarife mit inkludierten EU-Minuten starten bereits bei 5,90 Euro pro Monat. Help mobile bietet zu diesem Einsteiger-Preis zwar keine inkludierten Datenmengen, aber 300 Gesprächsminuten und 100 SMS an – egal ob innerhalb Österreichs oder in andere EU-Länder. Wer etwas mehr Gesprächsvolumen benötigt, erhält bei Spusu monatlich 500 EU-Minuten und 100 SMS für 6,90 Euro bzw. 600 Minuten und 200 SMS oder 500 Minuten und 500 SMS für 7,90 Euro. Hier sind auch bereits 3 bis 4 GB Datenvolumen inkludiert, allerdings mit Einschränkungen bei der Roaming-Nutzung. Für 1.000 Minuten und 500 SMS ins EU-Ausland startet das Angebot bei effektiv 9,29 Euro mit einem Handy-Tarif von Tchibo bzw. 9,50 bei Help Mobile.