HoT gegen yesss! - Preiskampf lässt Kunden jubeln

Billig-Anbieter liefern sich erbitterte Schlacht bei Tarifkosten.

Die erbitterte Rivalität von HoT und yesss! geht in die nächste Runde. Zuletzt hat Hofer bei seinem Einstiegstrarif "fix" bei gleichbleibenden Kosten (9,90 pro Monat) das Datenvolumen um 2 GB auf 10 GB erhöht – die kostenlose Datenreserve von 3 GB kann weiterhin in Anspruch genommen werden. Kurze Zeit später ist die A1-Billigtochter nachgezogen. Hier gibt es im Tarif Complete L jetzt ebenfalls 10 GB (inklusive Datenmitnahme) um 9,99 Euro pro Monat. Nun hat wiederum yesss! vorgelegt und HoT hat unmittelbar darauf reagiert.

>>>Nachlesen: HoT-Kunden bekommen mehr Datenvolumen

Yesss! schärft Top-Tarif nach

So hat yesss! bei seinem Tarif Complete XL die Option „all you can chat“ kostenlos integriert. Damit verbrauchen Kunden bei der Nutzung von WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat und Viber kein Datenvolumen. Der roamingfähige Tarif inkludiert für 14,99 Euro pro Monat 20 GB, 1.500 Minuten/SMS und eine Datenmitnahme von bis zu 60 GB.

>>>Nachlesen: yesss! rüstet alle Tarife auf

Hot bringt neuen Top-Tarif

Dieses Angebot wollte wiederum Hofer nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Deshalb gibt es seit 1. April 2020 den völlig neuen Tarif HoT fix Giga. Dieser bietet noch mehr Datenvolumen als der bisherige Tip-Tarif fix Mega (15 GB um 14,90 Euro). Für 17,90 Euro umfasst fix Giga 26 GB Datenvolumen plus weitere 14 GB Datenreserve (steht alle 30 Tage gratis zur Verfügung). Insgesamt bekommen die Nutzer also 40 GB. Die anderen HoT-Tarife (fix, fix Mega, flex, data und data unlimited) sind nach wie vor ganz normal erhältlich.

>>>Nachlesen: Datenbedarf am Handy steigt, Preis je GB fällt

Fazit

Bei beiden Billig-Anbietern gibt es keine Zusatzkosten (Servicepauschale, Aktivierungsgebühr) und keine Bindung. Zudem ist jeweils die Rufnummernmitnahme gratis. Kunden dürfen sich über die Rivalität jedenfalls freuen. Denn sie profitieren von den günstigen Handytarifen. Sie bekommen immer mehr GB für weniger Geld.