Hofer verschleudert das Huawei P20 lite

Seit der Vorstellung seiner neuen HoT-Tarife Ende März brachte Hofer in den letzten Wochen stets am Mittwoch ein Marken-Smartphone (Samsung Galaxy A7, Huawei P20 etc.) zum Kampfpreis in seine Filialen. Lediglich in der Vorwoche gab es kein neues Angebot. Diese Woche gibt es für Schnäppchenjäger aber wieder eine gute Nachricht.

Kampfpreis

Beim Diskonter gibt es nämlich ab sofort (8. Mai) das Huawei P20 lite zum Preis von 199 Euro. Damit unterbietet Hofer einmal mehr alle heimischen Online-Händler. Huawei hat zwar mittlerweile bereits den Nachfolger (P30 lite) vorgestellt, aber dieser kostet mit 369 Euro doch deutlich mehr. Und das P20 lite erfüllt nach wie vor alle Ansprüche, die Nutzer an ein gutes Android-Smartphone der Mittelklasse stellen.

Ausstattung

Zu den Ausstattungshighlights zählen das fast randlose 5,84-Zoll-Full-HD-Display (2280 x 1080 Pixel), die Dual-Hauptkamera (16 MP + 2 MP), die 16-MP-Frontkamera, der hauseigene Achtkernprozessor Kirin 659, 4 GB RAM, der interne 64-GB-Speicher (erweiterbar auf bis zu 256 GB), der 3.000-mAh-Akku sowie ein Fingerabdrucksensor.

Das P20 lite ist natürlich frei für alle Netze, läuft mit Android 8 und verfügt aufgrund der "Notch" (Display-Auskerbung) über ein zeitgemäßes Design.

