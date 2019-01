Ende 2018 hat Honor einen ersten Ausblick auf das neue View20 gegeben. Nun hat die Huawei-Tochter ihr neues Flaggschiff offiziell vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass es sich bei dem Smartphone um ein Gerät der absoluten Oberliga handelt. Dennoch rangiert es preislich auf dem Niveau von guten Mittelklasse-Smartphones. Die Chinesen bringen also einmal mehr einen echten Preis/Leistungskracher in den Handel. Das Gerät läuft mit Android 9 „Pie“, setzt jedoch auf eine eigene Benutzeroberfläche namens „Magic UI“.

© Honor

Ausstattung

Als Prozessor kommt der aus dem aktuellen Huawei-Flaggschiff Mate 20 Pro bekannte Kirin 980 zum Einsatz. Dieser Chipsatz basiert auf 7 Nanometer-Technologie und ist mit weitreichenden Funktionen der Künstlichen Intelligenz (Dual NPU) ausgestattet. Der Arbeitsspeicher von 6 bzw. 8 GB (je nach Modell) kann sich ebenfalls sehen lassen. Gleiches gilt für den internen Speicher von 128 oder 256 GB, der leider nicht erweitert werden kann. Beim Bildschirm setzt Honor auf einen 6,4 Zoll großen Touchscreen mit FullHD+ Auflösung (2.310 x 1.080 Pixel). Auf ein teureres Display mit QHD+ Auflösung wird bewusst verzichtet. Der 4.000 mAh Akku kann per „SuperCharge“-Funktion schnell aufgeladen werden. Eine intelligente WLAN-Technologie mit drei Antennen soll verhindern, dass das Signal schwächer wird, wenn die Hände eines Benutzers den Empfänger bedecken. Schnelles LTE, NFC, A-GPS und ein Fingerabdrucksensor sind ebenfalls an Bord. Letzterer sitzt beim View20 auf der Rückseite und nicht im Display wie beim Mate 20 Pro. Irgendwo muss sich der günstige Preis ja bemerkbar machen.

© Honor

Kameras

Bei der Frontkamera stellt das Honor-Gerät seinen Huawei-Bruder jedoch in den Schatten. Hier setzt der Hersteller auf ein 4,5 mm großes Loch im Display. Dahinter sitzt eine 25 MP In-Screen-Frontkamera. Damit kann das View20 auf eine Notch verzichten und erreicht fast randloses Display - 91,8-prozentiges Verhältnis von Bildschirm zu Touchscreen. Auch Samsung hat mit dem Galaxy A8s bereits ein Smartphone mit Frontcam im Display am Start. Und auch das neue Flaggschiff Galaxy S10 wird auf diese Technik setzen. Die rückseitige Hauptkamera des Honor-Smartphones soll eine beeindruckende Qualität bieten. Die Kamera verfügt über einen 48 MP-Sensor von Sony (IMX 586) mit 1,6 μm Pixelgröße und 1/2-Zoll großen CMOS. Beim Fotografieren macht sie mehrere 48 MP-Aufnahmen gleichzeitig und fasst die besten Details aus jedem Foto zu einem 48 MP-Bild zusammen. Die KI des Kirin 980 verarbeitet das Foto dabei mit einem automatischen Algorithmus - die Qualität des Fotos wird bewertet, Details in dunklen Bereichen werden optimiert und die Farben werden angepasst. Darüber hinaus setzt das Smartphone auf eine zusätzliche 3D-Kamera, die u.a. Tiefenerkennung und Echtzeit-Bewegungserfassung ermöglicht. Das soll vor allem für ein beeindruckendes 3D-Gamingerlebnis sorgen. Aktuell unterstützt das View20 die 3D-Motion-Spiele Fancy Skiing sowie Fancy Darts.

Verfügbarkeit und Preis

Das View20 wird ab Februar 2019 in Österreich in den Farben Midnight Black und Saphire Blue zu einem Preis von 599 Euro erhältlich sein. Damit unterbietet Honor alle aktuellen Flaggschiff-Modelle ziemlich deutlich. Ausstattungstechnisch spielt es bis auf die Display-Auflösung jedoch in der absoluten Oberliga mit. Der einzige echte Kritikpunkt ist, dass der interne Speicher nicht erweitert werden kann.

