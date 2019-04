Mehr Auswahl für das Smartphone mit der derzeit unumstritten besten Kamera (siehe Testbericht-Diashow unten): Huawei hat am Dienstag angekündigt, dass das P30 Pro in der neuen (Trend-)Farbe Amber Sunrise im Frühsommer nach Österreich kommen wird. Die Präsentation des farbenfrohen Flaggschiff-Modells war ziemlich spektakulär. Das chinesische Unternehmen hat die neue Farbvariante am Red Bull Ring im steirischen Spielberg präsentiert: Zur symbolischen Darstellung enthüllte Wang Fei, General Manager Huawei Consumer BG Austria, einen Porsche in genau diesem Farbverlauf.

Rot bis Orange

Vor rund einem Monat hat Huawei das P30 und P30 Pro in Paris vorgestellt. Kurze Zeit später wurde auch noch das P30 Lite präsentiert. Bislang waren die beiden Top-Geräte in den drei Farben Breathing Crystal, Aurora und Midnight Black in Österreich erhältlich. Im Frühsommer 2019 folgt nun die Version Amber Sunrise, die mit einem Farbverlauf von Rot bis Orange die Blicke auf sich zieht. Laut den Chinesen soll das Ganze an einen schimmernden Sonnenaufgang erinnern - daher stammt auch der Name der Farbe.

Bestes Smartphone mit Kamera als Highlight

Wie berichtet, erfüllt das neue P30 Pro alle Erwartungen eines Flaggschiff-Smartphones: Performance, Künstliche Intelligenz, Akku (hielt im Test bis zu 3 Tage durch), Software, Display (gestochen scharf und natürliche Farben), Speicher, Verarbeitung, Qualität, Akkulaufzeit, Schnelllademöglichkeit, etc. sind über jeden Zweifel erhaben. Gemeinsam mit dem Galaxy S10+ ist es das derzeit beste Android-Gerät am Markt. Bei der Hauptkamera sticht es den Samsung-Konkurrenten sogar (klar) aus. In diesem Punkt kann dem P30 Pro derzeit kein Smartphone das Wasser reichen.

Zoom- und Nachtmodus begeistern

Dafür verantwortlich ist die weltweit erste Leica Quad-Kamera. Wie berichtet, erreicht das Flaggschiff Rekordwerte im DxOMark-Ranking in punkto Fotografie und Videografie. Sie besteht aus einer 40 MP Hauptkamera mit SuperSpectrum-Sensor, einer 20 MP Ultra-Weitwinkelkamera, einer 8 MP Telefoto-Kamera und einer Time-of-Flight-Kamera. Die Frontkamera verfügt über 32 MP. Auch in unserem Praxistest konnten die Kameras auf ganzer Linie überzeugen. Dabei stechen vor allem das beeindruckende SuperZoom-Objektiv (siehe Diashow), des selbst extrem weit entfernte Motive ganz nah heranholt, und der Nachtmodus, der selbst dunkle Räume in ein helles Licht taucht, hervor. Darüber hinaus ermöglicht das Smartphone auch unglaubliche Weitwinkel-Bilder.

Diashow Huawei P30 Pro im Test: Super-Zoom begeistert © oe24.at/digital Diese Test-Diashow beginnt einmal anders - und zwar mit einem ganz speziellen Kamera-Feature.Wer genau hinsieht, kann am Dach des kunsthistorischen Museums in Wien einige Statuen erkennen. Zoomt man diese... © oe24.at/digital ...mit dem P30 Pro heran, sind sie plötzlich glasklar zu erkennen. Und wer die Zoom-Funktionen (5-fach optisch, 10-fach Hybridzoom und 50-fach Digitalzoom) voll ausreizt, kann sogar erkennen, ob die... © oe24.at/digital ...Steinfigur die Augen geöffnet oder geschlossen hat. Wichtig: Diese Aufnahmen wurden einhändig und ohne Stativ gemacht. Daran ist bestens zu erkennen, wie gut die optische Bildstabilisierung funktioniert. Und um zu zeigen, damit es sich... © oe24.at/digital ...dabei um keinen Fake (nachträglich bearbeitet, etc.) handelt, haben wir die Zoom-Funktion des P30 Pro auch noch auf eine andere Art dokumentiert. Wir haben das P30 Pro einfach abfotografiert, während wir ein Motiv herangezoomt haben. Hier sind im Hintergrund ein "Ibis"-Hotel und Baukräne erkennbar. Wenn Sie sich nun fragen, von was redet denn der, dann sehen sie... © oe24.at/digital ...sich das herangezoomte Motiv an. Hier sind die Elemente schon deutlich besser erkennbar. Und wer das mit dem "Ibis" noch immer nicht glaubt, der wird seine Zweifel.... © oe24.at/digital ...spätestens bei diesem Foto ablegen. Auch hier sei noch einmal klargestellt: Diese Aufnahmen sagen nichts über die Fotoqualität aus. Hier wurden beide Smartphones mit einer Hand gehalten. Dennoch ist gut erkennbar, wie beeindruckende die Zoom-Funktion beim P30 Pro funktioniert. Wer das Gerät mit beiden Händen festhält, oder ein Stativ benutzt, kann wirklich atemberaubende (Zoom-)Aufnahmen machen. © oe24.at/digital Für die extrem gute Fotoqualität ist die weltweit erste Leica Quad-Kamera verantwortlich. Sie besteht aus einer 40 MP Hauptkamera mit SuperSpectrum-Sensor, einer 20 MP Ultra-Weitwinkelkamera, einer 8 MP Telefoto-Kamera und einer Time-of-Flight-Kamera. © oe24.at/digital Die Frontkamera verfügt über 32 MP, sitzt in einer ganz kleinen Notch und ermöglicht bei Tageslicht eine extrem schnelle Entsperrung per Gesichtserkennung. © oe24.at/digital Auch ansonsten erfüllt das P30 Pro alle Erwartungen, die Käufer an ein (teures) Flaggschiff-Smartphone stellen: Performance, Akku (hielt im Test bis zu 3 Tage durch), Software,... © oe24.at/digital ...Display (gestochen scharf und natürliche Farben), Speicher,... © oe24.at/digital ...Verarbeitung, Qualität, Akkulaufzeit, Schnelllademöglichkeit, etc. sind über jeden Zweifel erhaben. Und selbst der... © oe24.at/digital ...ins Display integrierte Fingerabdrucksensor funktioniert hervorragend. Das ist nicht bei allen Geräten, die über diese, noch ziemlich neue biometrische Entsperrfunktion verfügen, der Fall. © oe24.at/digital Einziger Kritikpunkt ist, dass die Kamera ziemlich weit aus dem Gehäuse herausragt. Wer es ohne Cover auf einem ebenen Tisch zum Schreiben verwendet, wird ständig durch ein Wippen gestört. 1 / 13

Preise und Fazit

Wer derzeit nach dem Smartphone mit der besten Kamera Ausschau hält, kann seine Suche beenden. Am P30 Pro kommt diesbezüglich kein Konkurrent heran. Und selbst viele gute Digicams tun sich schwer, mit dem Huawei-Flaggschiff mitzuhalten. Und auch das restliche Paket überzeugt auf ganzer Linie. "Leider" erreicht das High-End-Gerät preislich ebenfalls Flaggschiff-Niveau. Für das günstigste P30 Pro (6 GB RAM / 128 GB ROM) werden 899 Euro fällig. Die Pro-Variante mit 8 GB RAM und 256 GB ROM schlägt mit 999 Euro zu Buche. Ab Frühsommer können sich die Kunden für die neue Farbe Amber Sunrise entscheiden.

