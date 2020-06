Wer sich das neue Flaggschiff kauft, bekommt u.a. zwei Wearables kostenlos dazu.

In Österreich ist das brandneue P40 Pro+ ab sofort erhältlich. In unserem großen Test hat das neue Huawei-Flaggschiff eine imposante Performance abgeliefert. Absolutes Highlight ist die Leica-Fünffach-Kamera. Aber auch Rechenleistung, Laufzeit, Verarbeitung & Co. spielen in der absoluten Top-Liga mit. Einziger Kritikpunkt ist die fehlende Google-Lizenz für Android, weshalb Dienste und Apps wie der Play Store, Gmail oder Google Maps nicht installiert sind. Doch dafür kann Huawei nichts. Das liegt an den US-Sanktionen .

Aktions-Bundle zum Marktstart

Um potenziellen Kunden das P40 Pro+ so richtig schmackhaft zu machen, hat sich Huawei zum Marktstart eine besondere Aktion einfallen lassen. Für alle jene, die sich das 1.399 Euro teure Flaggschiff in den ersten beiden Wochen kaufen, gibt es die brandneuen kabellosen Kopfhörer FreeBuds 3i , die auf Fitness-Anwendungen spezialisierte Smartwatch Watch GT 2e , 50 GB Huawei Cloudspeicher und sechs Monate VIP Huawei Music kostenlos dazu. Die Aktion ist laut dem chinesischen Konzern ab sofort, bei teilnehmenden Partnern und solange der Vorrat reicht, gültig und läuft bis zum 13. Juli 2020. Das P40 Pro+ ist in Ceramic White und Ceramic Black in Österreich erhältlich.

Diashow: Huawei P40 Pro Plus im Test 1/12 © oe24.at/digital Beim Display des P40 Pro+ lässt Huawei nichts anbrennen. Das 6,58 Zoll große OLED-Panel bietet eine Auflösung von 2.640 x 1.200 Px (FullHD+). Die Darstellungsqualität lässt keine Wünsche offen. 2/12 © oe24.at/digital Das neue Flaggschiff sieht besonders edel aus. Dafür sorgt vor allem die Rückseite aus Keramik. Beim normalen P40 Pro kommt hier Glas zum Einsatz. 3/12 © oe24.at/digital Auch die restlichen Materialien wirken sehr hochwertig und die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. 4/12 © oe24.at/digital Auf der Rückseite steht das vertikal angeordnete Kameramodul ziemlich weit hervor. Da es jedoch ziemlich breit ist, wackelt das Smartphone nicht, wenn es auf einer ebenen Fläche liegt. 5/12 © oe24.at/digital Die 32 MP Dual-Selfie-Kamera steckt links oben in einem Display-Loch und verleiht dem P40 Pro+ einen technoiden Touch. 6/12 © oe24.at/digital Beim P40 Pro+ findet die Kooperation zwischen Huawei und dem Kamera-Spezialisten Leica ihren vorläufigen Höhepunkt. 7/12 © oe24.at/digital Denn das P40 Pro+ hebt sich mit seinen fünf Linsen noch einmal deutlich vom P40 Pro ab. Dafür ist vor allem das Setup der Hauptkamera ausschlaggebend. 8/12 © oe24.at/digital In Kombination mit der schlauen Software ermöglicht das P40 Pro+ eine Fotoqualität, die man vor nicht allzu langer Zeit nicht einmal hochwertigen Digitalkameras zugetraut hätte. Wer sich mit der Thematik näher... 9/12 © oe24.at/digital ...beschäftigt kann noch weitere (fast unzählige) Einstellungen für die verschiedenen Objektive treffen. 10/12 © oe24.at/digital Huawei verbaut als einziger Smartphone-Hersteller eine Telekamera mit verlustfreiem, zehnfachem Zoom. Durch die Kombination mit der zweiten Telekamera ist sogar ein 20-facher Hybrid-Zoom möglich. Je höher die Zoom-Stufe (bis zu 100-fach), desto größer die Qualitätseinbußen. Dennoch... 11/12 © oe24.at/digital ...liefert das Flaggschiff auch hier beeindruckende Ergebnisse – aber eben nur für ein Smartphone. Positiv ist,... 12/12 © oe24.at/digital ...dass das P40 Pro+ beim Zoomen über ein kleines Vorschaufenster verfügt. So kann man das gewünschte Motiv selbst bei großen Entfernungen über das Display gut anvisieren.