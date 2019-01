Nach dem Aus von MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil wollen sich die Elektronikhändler auf die bestehende Zusammenarbeit mit den Mobilfunkmarken Georg sowie Red Bull Mobile konzentrieren. „Anstatt auf zwei unterschiedliche Prepaid-Mobilfunkmarken zu setzen, haben wir uns entschieden, bestehende Kooperationen zu verstärken“, erklärt Thomas Pöcheim, CCO von MediaMarktSaturn Österreich.

>>>Nachlesen: Media/Saturn stellen ihre Handytarife ein

Registrierungspflicht als Auslöser

Hintergrund für diese Entscheidung war (wie berichtet) die neue, gesetzliche Registrierungspflicht für Wertkarten-Neuanmeldungen, die in Österreich seit 1. Jänner 2019 in Kraft ist. Die dafür benötigten Ressourcen werden stattdessen in die Kooperation mit A1 und den Ausbau des Angebots mit Georg und Red Bull Mobile gesteckt.

>>>Nachlesen: Alle Neuerungen für Handy-User 2019

Umstiegsangebote für Georg

Seit Ende 2018 werden keine neuen SIM-Karten von MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil mehr ausgegeben. Eine Registrierung ist nicht mehr möglich. Bestehende Kunden mit aktiven SIM-Karten können diese bis einschließlich 31. März 2019 weiterverwenden. Sie sollen – je nach aktuellem Tarif, vorhandenen Paketen oder gratis Monaten sowie eigenen Mobilfunk-Wünschen – individuelle Umstiegsangebote für die Mobilfunkmarke Georg für Pre- und Postpaid Tarife erhalten. Positiv: Beim Umstieg werden zumindest gleiche oder bessere Konditionen als bisher garantiert.

>>>Nachlesen: Erster Red Bull Mobile Store wurde eröffnet

Verstärkte Kooperation mit A1

Mit der vertieften Partnerschaft mit Georg und Red Bull Mobile verstärkt MediaMarktSaturn gleichzeitig die Kooperation mit A1. Stefan Amon, A1 Director Residential Sales, sagt dazu: „MediaMarkt und Saturn waren schon bisher sehr beliebte Anlaufstellen für A1-Kunden und jene, die A1-Kunden werden wollten. Neben neuen Red-Bull-Produkten ergänzt A1 das Portfolio von MediaMarkt und Saturn unter anderem perfekt durch das wegweisende A1 TV.“

>>>Nachlesen: MediaMarktSaturn hat einen neuen Chef