MediaMarkt und Saturn wollen ihr Engagement im Bereich Handy-Vertragstarife verstärken und kooperieren dabei eng mit Red Bull Mobile. So teilten die Unternehmen am Mittwoch mit, dass die bereits im Sortiment enthaltenen Angebote der A1-Tochter künftig in eigenen Red Bull Mobile Stores „presented by MediaMarkt / SATURN“ exklusiv angeboten werden.

Aktuelle Mobile Stores werden neu gestaltet

Ausgewählte Mobile Shops der beiden Elektronikhändler erhalten in den kommenden Wochen ein neues Branding, es wird dort künftig Red Bull Mobile als Vertragstarif angeboten. Ergänzend werden in allen Märkten eigene neue Red-Bull-Mobile-Verkaufszonen eingerichtet. Die gesamte Palette aller in Österreich verfügbaren Tarife und Modelle gibt es zusätzlich österreichweit an allen Standorten.

Boom bei Vetragstarifen erwartet

Insbesondere ab 2019 rechnet man durch die verpflichtende Registrierung aller Nutzer im PrePaid-Segment mit einer erhöhten Komplexität im Mobilfunksektor – und mit zunehmendem Interesse an Vertragsvarianten. „Der Fokus auf Handy- und Smartphone-Vertragsangebote und auf Red Bull Mobile ist für uns eine logische Konsequenz und ein essentieller Schritt um den Kundenwünschen zu entsprechen“, sagt Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn Österreich.

Keine Auswirkungen auf weitere Angebote

Der neue Kooperationsschwerpunkt soll das bestehende Angebot im Bereich Smartphones, Tarife und Zubehör unverändert lassen, dies betreffe auch die beiden hauseigenen Tarife MediaMarkt Mobil und Saturn Mobil. In allen 37 Media Märkten und in allen 15 Saturn Häusern sowie online können Interessenten auch in Zukunft auf ein breites Angebot von Prepaid-Angeboten, Verträgen, Smartphones und Zubehör zugreifen.

