Nachdem MediaMarkt zuletzt den Preis des iPhone 6s gesenkt hat und auch eine Aktion beim brandneuen iPhone XS (Max) im Programm hatte, ist nun ein dazwischenliegendes Modell an der Reihe. Konkret haut der Elektronikfachhändler das iPhone 7 (32 GB) zum Kampfpreis raus.

444 Euro

Während Apple für das Smartphone in seinem Online-Shop 519 Euro verlangt, bietet es MediaMarkt bis zum 3. März 2019 um 444 Euro an. Das iPhone 7 wird dabei in den Filialen und im Online-Shop (inklusive Gratisversand) verkauft. Beim günstigsten Online-Händler kostet das Apple-Handy 440 Euro, hier kommen aber noch die Versandkosten hinzu.

Ausstattung

Das 4,7 Zoll große iPhone 7 ist mittlerweile zwar auch schon etwas in die Jahre gekommen, wird allen Alltagsanforderungen (12 MP Kamera, A10 Chip, aktuelles iOS, Retina-Display, etc.) aber nach wie vor gerecht. Ansonsten würde es Apple nicht mehr in seinem Online-Shop verkaufen. Optisch unterscheidet es sich kaum vom iPhone 8.

Diashow Fotos vom Test des iPhone 7 © oe24.at/digital Nimmt man das iPhone 7 erstmals aus der Verpackung, fällt auf, dass sich optisch im Vergleich zu den beiden Vorgängergenerationen (6 und 6s) nicht allzu viel getan hat. © oe24.at/digital Auf der Rückseite fehlen die Antennenstreifen und beim kleinen Modell wurde die Kamera etwas größer. Der Ring um die Linse ragt nach wie vor etwas aus dem Gehäuse. © oe24.at/digital Wer unbedingt zeigen will, dass er sich ein iPhone 7 gegönnt hat, sollte zu einer der beiden schwarzen Varianten greifen. © oe24.at/digital Das Hochglanz-Modell ist zwar kratzanfällig, dafür sieht es aber auch extrem schick und edel aus. © oe24.at/digital Apple verzichtet als erster großer Smartphone-Hersteller auf den traditionellen Kopfhöreranschluss (3,5mm-Klinke). "EarPods“ mit Lightning-Anschluss und ein Adapter für herkömmliche Kopfhörer sind im Lieferumfang enthalten. © oe24.at/digital Auf der rechten Seite befindet sich der Slot für die Nano-SIM-Karte. An der Verarbeitungsqualität und der Materialanmutung gibt es nichts auszusetzen. © oe24.at/digital Die Bedienknöpfe sind an den üblichen Stellen angebracht. iPhone-User finden sich also schnell zurecht. © oe24.at/digital Das neue iPhone ist IP67 zertifiziert. Das heißt, dass das Gerät bis zu einer halben Stunde rund einen Meter unter Wasser bleiben kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. © oe24.at/digital Als Betriebssystem ist das neue iOS 10 vorinstalliert. Dieses bietet viele neue Funktionen. Am Sperrbildschirm werden nun mehr Informationen angezeigt. © oe24.at/digital Der Home-Button ist völlig neu. Beim iPhone 7 gibt es anstelle eines echten Knopfes eine Art Trackpad mit Force-Toch-Funktion, wie man es von den aktuellen MacBooks kennt. Das ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. © oe24.at/digital Wichtigstes Apple-Merkmal bei der Smartphone-Bedienung bleibt aber 3D Touch. Das Force Touch Display, das unterschiedliche Druckstärken erkennt und so diverse Bedienmöglichkeiten bietet, wurde beim iPhone 6s erstmals eingeführt. Für das iPhone 7 wurde die Technik weiterentwickelt und funktioniert nun tatsächlich (noch) etwas besser. © oe24.at/digital Beim 4,7 Zoll Modell ist zwar keine Dual-Kamera mit an Bord und die Auflösung ist mit 12 MP auch gleich geblieben, dennoch fällt der Fortschritt eklatant aus. Der neue Sensor nimmt mehr Licht auf, die f1.8-Blende zählt zu den besten am Markt und der helle LED-Blitz macht fast die Nacht zum Tag. © oe24.at/digital Die Frontkamera hat Apple ebenfalls aufgerüstet. Sie bietet nun eine Auflösung von 7 MP (6s: 5 MP) und sorgt somit für bessere Selfies und eine noch bessere Qualität bei Videoanrufen. © oe24.at/digital Im Alltagsgebrauch ist das nun um 25 Prozent hellere Display für alle Aufgaben bestens gerüstet. Auch wenn es "nur" eine HD-Auflösung bietet. © oe24.at/digital Zwar wurde die Speichergröße des Einstiegsmodells auf 32 GB verdoppelt, mit Preisen von ab 759 Euro (iPhone 7) ist das Smartphones aber alles andere als günstig. 1 / 15