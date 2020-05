Neue Kampftarife von "3" und Lidl

Heimische Mobilfunker forcieren Preisschlacht mit neuen Tarifangeboten.

Der harte Preiskampf am heimischen Handymarkt geht weiter. Ende der Woche haben mit " 3 " und Lidl gleich zwei Mobilfunkanbieter neue Angebote vorgestellt. Der Discounter feiert den ersten Geburtstag seiner Mobilfunkmarke Lidl Connect und Drei zielt mit den neuen Tarifen auf junge Kunden ab.

Lidl feiert Jubiläum

Bei Lidl Connect gibt es zum Jubiläum mehr für weniger Geld: Konkret kommt der limitierte „Connect Black“-Tarif um 8,90 Euro pro Monat auf den Markt. Zum Paket gehören 1.900 Freiminuten/SMS und 19 GB Datenvolumen bei bis zu 100 Mbit/s Geschwindigkeit. Laut Lidl können auch Bestandskunden können einen kostenlosen Tarifwechsel durchführen. Die Aktion ist limitiert und gilt von 1. Juni bis 5. Juli 2020. Alle Angebote gelten jeweils ein Tarif-Leben lang, also immer so lange genügend Guthaben vorhanden ist.

Jugendtarife bei "3"

Bei "3" bekommen Neukunden von "MyLife"-Jugendtarifen (bis 27 Jahre aktivierbar) ab sofort mehr Daten, mehr Geschwindigkeit und drei Monate lang die Grundgebühr geschenkt. Der verbesserte Tarif MyLife L inkludiert 35 GB statt 25 GB Datenvolumen (davon 18 GB in der EU) sowie 150/50 Mbit/s statt 50/20 Mbit/s Datengeschwindigkeit. In Kombination mit einem Smartphone, wie zum Beispiel dem Huawei P40 lite um 0 Euro, kostet MyLife L mit 24-Monatsbindung 19 Euro pro Monat. Gleichzeitig schenkt Drei allen Neukunden von MyLife Vertragstarifen das Aktivierungsentgelt. In der SIM only-Version ohne Smartphone, beträgt die MyLife SIM L Grundgebühr 14 Euro pro Monat.

