Nokia 4.2 startet in Österreich

HMD Global bringt das neue Nokia 4.2 in den heimischen Handel. Mit dem neuen Smartphone wollen die Finnen preisbewusste Kunden ansprechen, denen ein totales Low-Budget-Gerät aber dann doch eine zu spartanische Ausstattung bietet. Der Newcomer wiegt 161 Gramm und misst 148,95 x 71,3 x 8,4 Millimeter.

Ausstattung

Das Nokia 4.2 verfügt über ein 5,71 Zoll großes HD+ Display (720 x 1.520 Pixel), einen 64 Bit Achtkernprozessor (Snapdragon 439), 3 GB RAM, 32 GB Speicher (erweiterbar), einen 3.000 mAh Akku, LTE, Bluetooth 4.2, WLAN (n) und NFC. Die tiefenempfindliche Dualkamera (13 + 2 MP) auf der Rückseite ermöglicht u.a. den derzeit so angesagten Bokeh-Effekt. Vorne ist eine 8 MP Kamera für Selfies installiert. Darüber hinaus ist das Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor und einem FM-Radio ausgestattet.

© HMD Global

Spezieller Button und Künstliche Intelligenz (KI)

Als erstes Nokia-Smartphone verfügt das Gerät über einen Google Assistant Button: Einmaliges Drücken aktiviert den Google Assistant, doppeltes Drücken liefert einen visuellen Tagesüberblick mit Vorschlägen und personalisierten Informationen. Langes Drücken des Buttons startet den Walkie-Talkie-Modus, in dem der Sprachassistent zuhört, bis der Button nicht mehr gedrückt wird. Darüber hinaus sind auch einige KI-Funktionen mit an Bord. Dazu zählt unter anderem das Entsperren mittels Gesichts-Scan.

Software, Verfügbarkeit und Preis

Das Nokia 4.2 kommt mit Android 9 „Pie“ und schließt sich wie alle neuen Smartphones von HMD Global der Android One-Familie an. Dadurch bietet es die neuesten Android-Funktionen und erhält drei Jahre lang monatlich Sicherheitspatches und zwei Jahre lang Betriebssystem-Updates. In Österreich ist das Nokia 4.2 (3/32 GB) ab 13. Mai in den Farben Black und Pink Sand um 199 Euro (UVP) erhältlich.