So trickst Huawei jetzt das Google-Verbot aus

"Neues" Top-Smartphone kommt mit allen Google-Diensten in den Handel.

Aufgrund der US-Sanktionen darf Huawei seine neuen Android-Smartphones, die nach August 2019 in den Handel gekommen sind, nicht mehr mit Google-Diensten ausstatten. Aktuell sind von dem Verbot das brandneue P40 (Pro) und Lite , das Falt-Smartphone Mate Xs und das Mate 30 (Pro) betroffen. Hier sind weder der Play Store noch GMail, Maps oder YouTube an Bord. Während dieses Fehlen der Google-Lizenzen für die Verkaufszahlen in China keine Rolle spielt, haben sie in einigen europäischen Ländern sehr wohl (negative) Auswirkungen - offenbar auch am großen deutschen Markt.

„New Edition“

Um dennoch neue Smartphones mit Google-Diensten verkaufen zu können, wendet Huawei einen Trick an. Der chinesische Hersteller frischt jetzt einfach Modelle, die vor August 2019 in den Handel kamen, auf. Jüngstes Beispiel ist das Vorjahres-Flaggschiff P30 Pro . Diese kommt bei unseren Nachbarn in Kürze als „New Edition“ in den Handel. Aufgrund der US-Sanktionen dürfen zwar keine neuen Bauteile verbaut werden, dennoch gibt es (kleine) Unterschiede zum Vorjahres-Modell.

Neue Farbe & Nutzeroberfläche sowie mehr Speicher

So kommt das P30 Pro New Edition neben den Farben Schwarz und Aurora auch im neuen Trend-Ton Silver Frost, den Huawei beim P40 eingeführt hat, in den Handel. Darüber hinaus wurde der interne Speicher auf 256 GB verdoppelt – das P30 Pro gab es auch in einer 128 GB Version. Außerdem liegt über Android 10 (inklusive Google-Diensten) bereits die neue Nutzeroberfläche EMUI 10.1 (statt EMUI 9.1). Die restliche Ausstattung (6,47 Zoll OLED-Display, Kirin 980 Chip, Leica Vierfach-Kamera, 8 GB RAM, etc.) kann sich auch nach einem Jahr noch sehen lassen.

Günstiger und Gratis-Kopfhörer

Am meisten dürften sich die Kunden jedoch über den Preis freuen. Die New Edition mit 256 GB gibt es nämlich um 749 Euro, was um 50 Euro weniger ist. Und die kabellosen Kopfhörer FreeBuds 3 gibt es für Vorbesteller bis Ende Mai kostenlos dazu. In Deutschland startet der Vorverkauf ab 15. Mai. Die Auslieferung soll Anfang Juni erfolgen. Auf oe24-Nachfrage sagte Huawei Österreich, dass hierzulande derzeit kein Verkauf des P30 Pro New Edition geplant sei. Der Fokus liege voll auf der P40-(Pro)-Serie. Über diverse Online-Shops werden sich aber auch heimische Kunden die aufgefrischte Version des P30 besorgen können.

