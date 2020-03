Wegen Coronavirus: A1-Netz heißt jetzt anders

Mobilfunkanbieter will seine Kunden mit der Aktion ans Daheimbleiben erinnern.

A1 hat sich für die Zeit der Coronavirus-Krise neben einem speziellen eSports-Programm eine weitere Besonderheit einfallen lassen. Seit Dienstag sehen alle Kunden des heimischen Mobilfunkmarktführers statt der Netzkennung „A1“ den Appell „#bleibdaheim“ bei jedem Blick aufs Handydisplay.

Erinnerung bei jedem Blick aufs Handy

Mit dieser „Umbenennung“ sollen die Nutzer viele Male am Tag an die Regel „zu Hause bleiben und Abstand halten heißt Leben retten“ erinnert werden. Wie so vieles in der aktuellen Zeit, klingt auch das ziemlich paradox. Denn eigentlich haben Smartphones die ganze Welt mobil gemacht - jetzt erinnern sie daran, dass man Leben retten kann, wenn man daheim bleibt.

Bis Krise vorbei ist

Die Netzwerkkennung „A1 AT #bleibdaheim“ wird automatische auf allen Smartphones statt der bisherigen Kennung (A1) bis auf weiteres angezeigt und nach Ende der aktuellen Situation rund um das Coronavirus wieder auf das alt bekannte Layout geändert.

