US-Konzern will die Marge mit radikaler Sparmaßnahme offenbar weiter steigern.

Apple hat mit seinen iPhones zwar einen relativ geringen Marktanteil, bei den Smartphone-Gewinnern stellt der US-Konzern Samsung, Huawei und Co. jedoch deutlich in den Schatten. Die Margen bei den iPhones sind nämlich sehr hoch. Beim iPhone 12 könnte die Gewinnspanne noch höher ausfallen – jedoch leider zulasten der Kunden.

>>>Nachlesen: iPhone 12: Chip-Hersteller verrät Starttermin

Kabel als einziges Zubehör

Laut den Analysten von Barclays (via MarRumors) soll das iPhone 12 nämlich so gut wie ohne Zubehör ausgeliefert werden. In der Verpackung soll sich neben dem Smartphone nur noch ein Lightning-Kabel befinden. Die kabelgebunden Kopfhörer (EarPods) und ein Netzteil sollen hingegen eingespart werden. Für die EarPods verlangt Apple derzeit 30 Euro, ein originales Netzteil kostet je nach Wattleistung zwischen 25 und 35 Euro. Damit würde Apple pro verkauftem iPhone 12 bis zu 65 Euro sparen. Das würde die Marge natürlich erneut deutlich erhöhen.

>>>Nachlesen: iPhone 12: Daten aller vier Modelle geleakt

Auch Apple-Kenner erwartet EarPods-Verzicht

Vor einigen Wochen hatte bereits der TF International Securities-Analyst und ausgewiesene Apple-Kenner Ming-Chi Kuo prophezeit, dass Apple beim iPhone 12 keine Kopfhörer mehr beilegen wolle. Von der Einsparung des Netzteils war bei dieser Analyse jedoch nicht die Rede. Potenziellen Künden dürfte diese radikale Sparmaßnahme jedenfalls sauer aufstoßen.

>>>Nachlesen: iOS 14: Das sind die besten neuen Funktionen

Vier iPhone-12-Modelle

Wie berichtet, soll Apple im heurigen Herbst gleich vier iPhone-12-Modelle in den Handel bringen – zwei günstigere und zwei teurere Varianten (siehe Tabelle), die alle mit iOS 14 laufen. Die Sparmaßnahmen dürften lediglich die beiden Einstiegsgeräte betreffen. Denn dass Apple die deutlich über 1.000 Euro teuren iPhone 12 Pro (Max) ohne Zubehör ausliefert, ist kaum vorstellbar. Zudem müssen sich die Gerüchte ohnehin erst bestätigen.

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)