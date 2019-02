Wie berichtet, haben Saturn und MediaMarkt im Rahmen einer Aktion (bis 9. Februar 2019) derzeit die Preise der aktuellsten iPhones gesenkt. Während es bei Saturn das iPhone XR ab 785 Euro gibt, verkauft MediaMarkt das iPhone XS (1.111 Euro) und das XS Max (1.199 Euro) billiger. Vielen Apple-Fans sind aber selbst diese Preise zu hoch. Doch nun haben die Elektronikfachhändler auch für iPhone-Interessenten, die nicht unbedingt das neueste Modell haben müssen, ein Angebot am Start.

iPhone 6s um 325 Euro

Konkret verkaufen die beiden Elektronikhändler das iPhone 6s (32 GB) nun um 325 Euro. Das Apple-Smartphone gibt es in den Filialen und in den beiden Online-Shops (inklusive Gratisversand). Damit ist das Gerät fast so billig wie beim derzeit günstigsten Online-Händler (320 Euro), bei dem aber noch die Versandkosten dazu kommen. Und auch der Diskonter Hofer wird unterboten. Dieser verkauft das iPhone 6s um 349 Euro.

Zu den Highlights des mittlerweile etwas in die Jahre gekommen iPhone 6s zählen das 4,7 Zoll große Retina-Display mit 3D Touch, das stabile Gehäuse mit 7000er-Aluminium, eine kratzfeste Glasabdeckung, der A9-Chip mit 64-Bit-Desktoparchitektur, die 12-Megapixel-iSight-Kamera hinten, die 5-MP-Kamera vorne, der Fingerabdrucksensor (Touch ID 2) sowie LTE.

Folgt der Konter?

In den letzten Jahren gab es immer wieder iPhone-Preisschlachten zwischen Mediamarkt/Saturn und Hofer, von denen die Kunden profitierten. Dabei reagierten die Konkurrenten immer sehr schnell auf ein neues Angebot. Gut möglich, dass es das iPhone 6s beim Diskonter in Kürze also ebenfalls billiger gibt.

