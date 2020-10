Die Fans dürften gleich vier neue Smartphones zu sehen bekommen.

Für Apple-Fans hat das Warten endlich ein Ende. Der US-Konzern stellt am Dienstagabend (unserer Zeit) die neue iPhone-Generation vor. Los geht es um 19:00 Uhr unserer Zeit – wir berichten ab 18:30 Uhr live. Aufgrund der Coronavirus-Krise hat sich der Start der iPhone-12-Reihe etwas verschoben. Doch nun scheint Apple die Produktions- und Lieferschwierigkeiten in den Griff bekommen zu haben. Die heutige Keynote geht wie die September-Präsentation (neue Apple Watches & iPads) sowie die Keynote der WWDC im Juni als reiner Online-Event über die Bühne. Neben den neuen Smartphones könnte Apple noch weitere Neuheiten zeigen. Dabei könnte es sich um einen kleineren HomePod (smarter Lautsprecher), AirPods Studio (Over-Ear-Kopfhörer) und AirTags handeln. Bei Letzteren handelt es sich um kleine Bluetooth-Tracker, die zum Auffinden verlorener Sachen dienen. Außerdem könnte Apple die ersten Macs mit den hauseignen Prozessoren ("Silicon") zeigen.

Alle bisherigen Infos zum iPhone 12

Im Mittelpunkt sehen aber eindeutig die iPhone 12 Modelle. Von diesen sind aufgrund zahlreicher Leaks in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Informationen zur Ausstattung und zur Technik durchgesickert. Mittlerweile gibt es sogar schon Benchmark-Tests des neuen A14 Bionic-Chips, der in allen vier neuen iPhone-12-Modellen zum Einsatz kommen wird. Wir haben noch einmal alle Infos zusammengefasst. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, werden die Fans gleich vier neue iPhone-12-Modelle zu sehen bekommen: das iPhone 12 mini (5,4 Zoll), das iPhone 12 (6,1 Zoll), das iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll). Alle vier Smartphones setzen dabei auf Kante. Das lässt zumindest ein Video von EverythingApplePro vermuten. Die Apple-Insider haben anhand bisheriger Informationen 3D-Renderings erstellt.

iPhone 12 und iPhone 12 mini mit Dual-Kamera

Die neue Generation weist deutliche Unterschiede im Vergleich zur iPhone 11-Reihe auf. So kommen die neuen Apple-Smartphones eckiger daher und erinnern somit an das iPhone 4s. Auf der Rückseite setzt das Quadrat-Modul der Hauptkamera Akzente. Bei den Pro-Modellen sind drei Linsen (Triple-Cam) und ein Lidar-Sensor (Lasertechnik) verbaut, bei den normalen Versionen handelt es sich um eine Dual-Cam.

Alle neuen iPhones setzen auf ein kantiges Design.

Das bringt der Lidar-Sensor

Bei den Pro-Modellen hält Apple an der Anordnung des iPhone 11 Pro (Max) fest. Der zusätzliche Lidar-Sensor fällt deutlich kleiner aus und wird unten rechts hinzugefügt. Gleichzeitig wandert das Mikrofon (für Videos) nach oben rechts neben dem LED-Blitz. Die Weitwinkel-, Ultraweitwinkel und Telekamera bleiben an ihrem bisherigen Platz. Die neue Vierfach-Kamera (drei Linsen + Lidar-Sensor) soll im Zusammenspiel mit der eigenen Apple-Software einmal mehr zu den besten Smartphone-Cams zählen. Der neue Lidar-Sensor (steht für Light Detection and Ranging) soll bei den Pro-Modellen für eine noch bessere Qualität sorgen. Die Technik bestimmt Distanzen, indem gemessen wird, wie lange es dauert, bis Licht ein Objekt erreicht und wieder zurückkommt. Beim iPad Pro funktioniert das bis zu fünf Meter. Bei Android-Geräten wird diese Zusatzkamera häufig als Time of Flight-Sensor bezeichnet. Bei Apple soll die Technik jedoch deutlich schneller arbeiten. Das bietet vor allem bei Augmented-Reality-Anwendungen einen Vorteil.

Pro-Modelle mit kleinerer Notch und Lidar-Sensor.

Kleinere Notch

Vorne wird die Notch deutlich schmäler ausfallen. Dennoch bleiben alle wichtigen Bauteile (Sensoren, Linsen, etc.) der TrueDepth-Frontkamera erhalten. Nur so kann Apple gewährleisten, dass die aufwendige 3D-Gesichtserkennung (Face ID) schnell und sicher funktioniert. Oberhalb der Notch ist ein kleiner Lautsprecher installiert. Neben der dezenteren Aussparung sticht auch die schmälere Display-Umrandung ins Auge. Beim iPhone 12 wird der Touchscreen also noch etwas mehr Fläche an der Frontseite einnehmen. Obwohl es natürlich keine offiziellen Informationen von Apple gibt, dürften die Entwürfe sehr nah am tatsächlichen Design des iPhone 12 liegen.

Ausstattung

Alle neuen Apple-Smartphones sollen auf einen OLED-Bildschirm setzen und 5G unterstützen. Beim iPhone 12 mini und beim iPhone 12 dürfte es Speichergrößen zwischen 64 und 256 GB geben. Die Pro-Modelle sollen mit 128, 256 und 512 GB zu haben sein.

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED mit 120 Hz von Samsung RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Speicher 64, GB, 128 GB und 256 GB 64, GB, 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Prozessor A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic Gehäuse Alu Alu Stahl (rostfrei) Stahl (rostfrei) Hauptkamera Dual-Kamera Dual-Kamera Triple-Cam + LIDAR-Sensor Triple-Cam + LIDAR-Sensor Software iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 Modem 5G 5G 5G 5G

Preise und Starttermine

Zu den kolportierten Preisen und Startterminen gab es zuletzt ebenfalls einen neuen Leak. Das iPhone 12 mini (64 GB) dürfte zu einem Preis von 699 US-Dollar verkauft werden. Damit wäre es 50 US-Dollar günstiger als das iPhone 11 im Vorjahr. Letzteres verfügt zwar über ein 6,1 Zoll LCD-Panel, doch dafür kommt beim 5,4 Zoll großen 2020er-Modell ein teurerer OLED-Bildschirm zum Einsatz. Für das Standardmodell der neuen iPhone-Generation, das iPhone 12 mit 64 GB, soll Apple laut dem jüngsten Leak 799 US-Dollar verlangen. Die beiden Top-Smartphones fangen an mit dem iPhone 12 Pro (6,1 Zoll). Hier sollen für die Version mit 128 GB 999 US-Dollar veranschlagt werden. Beim Flaggschiffmodell mit 6,7 Zoll (iPhone 12 Pro Max) soll die 128-GB-Version angeblich mit 1.099 Euro zu Buche schlagen. Damit wäre das Einstiegsmodell sogar um 150 Dollar günstiger, als das beim iPhone 11 Pro Max der Fall war. Die günstigeren Preise könnten auch damit zusammenhängen, dass Apple in diesem Jahr offenbar beim Lieferumfang das Netzteil und die Kopfhörer (EarPods) einsparen will.

Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro sollen bereits ab dem 16. oder 17. Oktober vorbestellbar sein und ab dem 23./24. Oktober in den Handel kommen. Die 6,1 Zoll großen Modelle dürften also den Anfang machen. Das iPhone 12 mini soll erst ab 13./14. November erhältlich sein (Vorverkaufsstart: 6./7. November). Das iPhone 12 Pro Max dürfte noch etwas länger auf sich warten lassen – wahrscheinlicher Verkaufsstart ist der 20./21. November. Die Vorbestellungen sollen ab 13./14. November möglich sein.

Spannung

Ob sich die Gerüchte zu den neuen iPhones bestätigen und ob wir noch weitere Neuheiten zu sehen bekommen, werden wir heute Abend erfahren. Für Sparfüchse ist der bevorstehende Start des iPhone 12 ein echter Segen. Denn die Preise beim iPhone 11 sind zuletzt regelrecht eingebrochen.

