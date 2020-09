Die neue Variante mit dem Zusatz FE ist auf Kundenwünsche zugeschnitten.

Kurz nachdem Samsung seine Galaxy-S20-Reihe mit einem Software-Update ordentlich aufgerüstet hat, gibt es bei der beliebten Smartphone-Reihe nun eine Hardware-Neuheit. Konkret bringt der IT-Riese das neue Galaxy S20 FE in den Handel. Die Abkürzung steht für „Fan Edition“ und der Name ist Programm. Laut eigenen Angaben verfügt das neue Smartphone über ausgewählte Funktionen der Galaxy-S20-Serie, die von den Fans besonders geschätzt werden. Dazu zählt bei einer Variante auch ein Qualcomm-Prozessor, der den hauseigenen Exynos-Chip ersetzt. Dieser sitzt in einem ziemlich schlanken Gehäuse, das nach dem IP68-Standard zertifiziert ist. Käufer können aus gleich mehreren Farben wählen.

>>>Nachlesen: Samsung macht die Galaxy-S20-Reihe besser

Ausstattung

Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen. Während die LTE-Variante mit dem hauseigenem Chip Exynos 990 bestückt ist, vertraut das 5G-Modell des Galaxy S20 FE auf den Snapdragon 865 aus dem Hause Qualcomm. Der um bis zu 1 TB erweiterbare Speicherplatz fasst 128 oder 256 GB. Als Arbeitsspeicher stehen 6 GB zur Verfügung. Beim Display setzt Samsung auf einen 6,5 Zoll großen Super AMOLED Bildschirm mit FullHD+Auflösung (1.080 x 2.400 Pixel). Zu dessen Highlight zählt auch die aktivierbare 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Der Akku wächst von 4.000 mAh auf 4.500 mAh und kann mit 25 Watt aufgeladen werden. Kabellos sind bis zu 15 Watt möglich. NFC, WLAN 6 (ax), Bluetooth 5.0 und ein optischer Fingerabdrucksensor (im Display) sind ebenfalls mit an Bord. Für den Sound sorgen die integrierten AKG-Lautsprecher.

Kamera

Bei der Anordnung der Kamera geht das Galaxy S20 FE einen völlig anderen Weg. Während die Objektive bei der normalen S20-Reihe in einem fast quadratischen Rechteck untergebracht sind, sieht die hier integrierte Triple-Hauptkamera ganz anders aus. Das Setup setzt sich aus einer 12-Megapixel Weitwinkel-, einer 12-Megapixel Ultraweitwinkel und einer 8-Megapixel Telekamera zusammen. Letztere bietet einen dreifachen optischem Zoom und einen bis zu 30-fachem "Space"-Zoom. Ein optischer Bildstabilisator ist ebenfalls an Bord. Der sogenannte Verfolgungs-Autofokus könnte ziemlich praktisch sein. Dieser behält nämlich sich bewegende Objekte im Blick. Vorne ist eine in einem Display-Loch integrierte 32 MP Kamera mit Weitwinkelobjektiv (80 Grad) integriert. Zum Vergleich: Beim Galaxy S20 5G gibt es nur eine 10 MP Selfie-Cam.

© Samsung

Software

Als Betriebssystem kommt Android 10 mit der Samsung-Nutzeroberfläche One UI 2.5 zum Einsatz. Gamer werden sich über den Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate freuen.

© Samsung

Verfügbarkeit

Das Galaxy S20 FE ist ab dem 2. Oktober 2020 im Handel ab 649 Euro (UVP) verfügbar. Die verfügbaren Farben haben sich Fans ebenfalls gewünscht. Kunden, die das neud Smartphone bis 1. Oktober 2020 vorbestellen, können zwischen zwei „Zuckerln“ wählen: Galaxy Fit2 in Schwarz oder dem Xbox Game Pass Bundle.

>>>Nachlesen: Samsung Galaxy S20 Ultra im großen Test

>>>Nachlesen: Samsung Galaxy S20-Reihe ab sofort in Österreich