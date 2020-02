Nun wird auch diese T-Mobile-Marke in die Magenta Telekom eingegliedert - was sich ändert.

Als im Vorjahr die beiden Marken T-Mobile Austria und UPC zu Magenta wurden, kündigte Konzern-Chef Andreas Bierwirth bereits an, dass im Jahr 2020 auch die Marke tele.ring von der Bildfläche verschwinden wird . Und nun steht der Zeitplan fest. Magenta hat am Dienstag mitgeteilt, dass tele.ring am 23. März 2020 vom Markt verschwindet. Dann wird auch diese ehemalige T-Mobile-Austria-Marke in die neue Magenta Welt eingegliedert.

Für Bestandskunden ändert sich nichts

„Die gute Nachricht für bestehende tele.ring-Kunden ist: Es ändert sich nichts. Bestehende Tarife, die Vorwahl 0650, die Rufnummern und SIM-Karten bleiben alle unverändert“, erklärt Jan Willem Stapel, Geschäftsführer für Privatkunden bei Magenta Telekom. Mit dem Markenwechsel gibt es für Kunden, die bisher einen Tarif von tele.ring hatten, daher keine vertraglichen oder inhaltlichen Änderungen. Bestehende Verträge laufen weiter und beinhalten alle Bestandteile, die sich Kunden bei Abschluss ausgesucht haben. Kunden werden ab sofort vom Markenwechsel im Rahmen einer Informationskampagne informiert. Die Umstellung von tele.ring auf Magenta erfolgt automatisch.

Neue Tarife zum Start

Mit dem Ende von tele.ring werden neue "Hi!Magenta“-Tarife eingeführt. Diese dienen als Einstiegstarife und sollen auch weiterhin preisbewusste Kunden ansprechen. Im „Hi!Magenta“-Smartphone-Vertrag inkludiert sind zum Start 17 GB Datenvolumen (statt 8 GB) um monatlich 17 Euro, sowie bis zu 30 Mbit/s Download- und bis zu 5 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. Bei der Anmeldung eines SIM-Only-Tarifs warten zum Start 9 GB Datenvolumen (statt 6 GB) um monatlich 9 Euro, sowie bis zu 30 Mbit/s Download-und bis zu 5 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. Dazu gibt es Smartphones um 0 Euro. Im Gegensatz zu den Standardtarifen von Magenta beinhalten „Hi!Magenta“-Tarife leider kein Datenroaming.

Auch ein Datentarif („Hi!Magenta“ Internet) mit Router um 0 Euro ist im Anbegot: Der Tarif beinhaltet in den ersten drei Monaten um 10 Euro monatlich, ab dem vierten Monat um 20 Euro, unlimitierte Daten bei bis zu 30 Mbit/s Download- und bis zu 6 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit. „Hi!Magenta“-Tarife haben keine Aktivierungsgebühr, die jährliche Servicepauschale beträgt 24,99 Euro. Ab der Umstellung auf Magenta gelten für bestehende tele.ring-Kunden auch die MagentaEINS Kombiangebote. >>>Nachlesen: Andreas Bierwirth ist "Mann des Jahres"

20 jährige Erfolgsgeschichte

Die Marke tele.ring stand in den vergangenen 20 Jahren für günstige Preise und auffällige Werbung. Mit innovativen Tarifen, preiswerten Smartphones und kreativen Kampagnen - wer erinnert sich nicht an den Inder? - hat tele.ring den österreichischen Mobilfunkmarkt nachhaltig geprägt. Ab 23. März ist die Marke Geschichte.

