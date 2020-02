Iomi aus Oberösterreich will mit neuen Gadgets Handy-Spieler glücklich machen.

Emporias Tochtermarke Iomi erweitert ihr Sortiment. Der in Linz ansässige Smartphone-Zubehörspezialist bringt zwei Gadgeds auf den Markt, die vor allem Gamer glücklich machen sollen: Ein spezielles Gaming-Kabel und eine Powerbank.

© IOMI

Gaming-Kabel

Zocken ohne sich mit den Fingern zu verhaspeln.

Wer häufig am Smartphone spielt und dabei das Netzteil verwendet, dürfte sich schon öfters mit dem Ladekabel verhaspelt haben. Passiert das in einem entscheidenden Moment, kann das spielentscheidend sein. Mit Iomis speziellem Gaming-Kabel soll das nun der Vergangenheit angehören. Dieses hat einen 90-Grad-Stecker, sodass das Kabel senkrecht runterfallen kann, anstatt sich mit den spielenden Fingern zu verwickeln. Der Stecker ist aus einer Aluminiumlegierung, das einen Meter lange Kabel selbst hat einen Aluminiummantel mit verstärkter Nylonhülle und liefert eine Übertragungsrate von 480 Mbit/s. Erhältlich ist es um 24,95 Euro in den Farben black, beige, olive.

© IOMI

Powerbank

Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität (lädt auch kabellos)

Wer hingegen häufig unterwegs zockt, sollte stets eine Powerbank bei sich haben. Ein solches Gerät bringt nun auch Iomi auf den Markt. Konkret handelt es sich dabei um eine Wireless Charging Powerbank. Diese bringt 200 Gramm auf die Waage, verfügt über eine rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und bietet mit 10.000 mAh genug Energie, um laut Hersteller drei Smartphones (wireless oder mit Kabel) zu laden. Praktisch: Eine LED-Anzeige informiert über den Rest-Strom. Die Powerbank kostet 49,95 Euro und ist natürlich auch für das Aufladen von Tablets, Digitalkameras und Co. geeignet.

