Neues 2-in-1-Gerät und kabellose In-Ear-Kopfhörer sind in Österreich ab sofort verfügbar.

Vor knapp eine Woche hat Microsoft mehrere Hardware-Neuheiten vorgestellt. Zwei davon sind in Österreich ab sofort zu haben. Den Anfang machen das Surface Go 2 und die Surface Earbuds.

Surface Go 2

Die neue Generation des Surface Go verfügt über ein größeres PixelSense-Touch-Display mit 10,5 Zoll sowie wahlweise Intel Core M Prozessoren der 8. Generation oder Pentium Gold Chips. Die verbesserte Akkulaufzeit gibt Microsoft mit bis zu 10 Stunden an. Der Touchscreen kann auch via Stift bedient werden. Für die derzeit so boomenden Videokonferenzen sind Dual-Fernfeld-Studio-Mikrofone und eine 5-Megapixel-Frontkamera verbaut. Neben einer reinen WLAN-Version wird das Surface Go 2 auch als LTE-Advanced-Variante angeboten. Wie die erste Generation kann das 2-in-1-Gerät mit einem Type Cover in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot oder Eisblau kombiniert werden. So wird aus dem Tablet ein kleine Notebook-Ersatz. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home installiert. Das Gerät startet auf dem österreichischen Markt ab 459 Euro. Mit LTE werden mindestens 829 Euro fällig.



Surface Earbuds

Neben dem 2-in-1-Gerät greift Microsoft ab sofort auch Apples AirPods an. Über Touch-Sensoren können die Surface Earbuds mit Gesten bedient werden. So können Anwender Anrufe entgegennehmen oder zum nächsten Musiktitel springen, ohne das Smartphone aus der Tasche nehmen zu müssen. Besonders praktisch sind die kabellosen In-Ear-Kopfhörer in Verbindung mit Microsoft 365. Dann können auch E-Mails vorgelesen oder Texte in Word, Outlook und PowerPoint diktiert werden. Hierfür sind die Surface Earbuds mit zwei Mikrofonen pro Kopfhörer ausgestattet. Sie bieten bis zu acht Stunden Hördauer pro Ladung und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei mehrmaligem Aufladen im kabellosen Ladecase. Die Koppelung mit dem Handy erfolgt via Bluetooth. Für 220 Euro gibt es die Newcomer hierzulande ab sofort zu kaufen.