Bei den neuen Rechnern kommen statt Intel-Chips eigene Silicon-Prozessoren zum Einsatz.

Wie an dieser Stelle angekündigt , hat Apple für den heutigen Dienstag (10. November) zu seiner letzten Neuheitenpräsentation des Jahres 2020 geladen. Diese erfolgt unter dem Motto „One more thing“ und startet um 19:00 Uhr unserer Zeit - wir berichten ab 18:45 Uhr live. Von dem Online-Event werden die ersten Mac-Computer erwartet, die mit Prozessoren aus eigener Entwicklung statt mit Intel-Chips laufen. Die offizielle Einladung enthielt jedoch wie immer keine Hinweise darauf, was kommt.

Drei neue MacBooks

Laut einem Bericht von Bloomberg produziert Apple bereits drei Macs mit den hauseigenen „Silicon“. Diese könnten am Dienstag vorgestellt werden. Konkret soll es sich dabei um folgende Notebooks handeln: das Macbook Air 13 Zoll und zwei Macbooks Pro mit 13 und 16 Zoll. Wer sich eine Design-Revolution erwartet, dürfte enttäuscht werden. Neben dem Umstieg auf die neuen Prozessoren seien keine Änderungen geplant, das Design bleibe gleich, so Bloomberg. Die Chips könnten in Anlehnung an die iPhone-12-Reihe , die vom A14 Bionic angetrieben wird, A14 Z oder A14 X heißen.

>>>Nachlesen: Apple zeigt erste Macs mit eigenen Prozessoren

ARM-Architektur

Mit dem Übergang zu eigenen "Silicon"-Prozessoren löst sich Apple vom Rest der PC-Branche. Die hauseigenen Chips laufen auf der Architektur des Entwicklers ARM, die auch in praktisch allen Smartphones und Tablets zum Einsatz kommt. Apple schafft damit ein einheitliches System über alle Geräte in seinem Angebot hinweg. Zugleich müssen dafür Programme, die zuvor auf Intel-Mac liefen, entweder von den Entwicklern angepasst werden oder von Apples Software "übersetzt" werden. Der Konzern kündigte an, seine Mac-Produktpalette binnen zwei Jahren auf die eigenen Chips umzustellen.

>>>Nachlesen: Apple bringt Macs mit eigenen Prozessoren

Weitere Neuheit?

Neben den neuen Mac-Computern könnte Apple noch eine weitere Neuheit zeigen. Dabei könnte es sich um die seit langem erwarteten AirTags handeln. Das sind kleine Bluetooth-Tracker, die zum Auffinden verlorener Sachen dienen. Die Mini-Gadgets werden einfach auf Gegenstände (Geldbörse, Laptop, etc.) geklebt oder an Dinge gehängt (Schlüssel) und können dann mit dem iPhone aus der Ferne aufgespürt werden.

>>>Nachlesen: Völlig neues Produkt: Apple greift mit "AirTags" an