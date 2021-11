Wir liefern Top-Schnäppchen aus allen Produktgruppen am laufenden Band.

Am heutigen Black Friday findet die aktuelle Schnäppchenwoche ihren vorläufigen Höhepunkt. Viele Händler bieten ihre Angebote zwar auch übers Wochenende bis zum "Cyber Monday" an, doch noch höhere Rabatte als heute wird es an den drei verbleibenden Tagen eher nicht mehr geben. Aufgrund des Lockdowns verlagert sich die Schnäppchenjagd wie im Vorjahr zum Großteil ins Internet. In den vergangenen Tagen haben wir bereits mehrmals gezeigt, dass man im Rahmen der "Black-Friday-Week" auch bei heimischen Händlern viel Geld sparen kann.

Da lag der Fokus - dem Digi-Channel entsprechend - auf Elektronikgeräten wie Smartphones , Fernseher oder Spielkonsolen und Smart-Home-Geräte . Am heutigen Black Friday wollen wir im Rahmen unseres Tickers aber auch andere Produktgruppen beleuchten. Wir recherchieren einfach, auf welche Waren es im heimischen Handel hohe Rabatte gibt und listen diese auf - egal ob es sich dabei um Technik, Möbel, Mode, Kosmetik, etc. handelt. Wer seine Schnäppchen in Österreich kauft, hilft der Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze.