Diskonter greift mit großen Marken-Fernseher inklusive UHD und HDR an - zum Kampfpreis.

Einige Wochen nachdem Hofer einen fast zwei Meter großen Medion-Fernseher verkauft hat, greift der Diskonter nun mit einem ebenfalls sehr großen Marken-TV an. Konkret verkauft Hofer ab 30. Jänner 2020 einen 70 Zoll (179 cm) großen 4K-Fernseher von Samsung.

Ausstattung

Das 70 Zoll Gerät hört auf die Bezeichnung RU7090 und bietet neben der hohen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel auch ansonsten eine solide Ausstattung. So ist bei dem Fernseher auch HDR (High Dynamic Range) mit an Bord. Diese Technologie sorgt für flüssige Darstellung und hohe Kontraste. Zu den weiteren Highlights des Fernsehers zählen der HD-Triple Tuner (DVB-C, DVB-S2, DVB-T2), die CI+ Schnittstelle sowie drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Zudem passt die integrierte Pure Color Farbtechnologie den Bildschirm automatisch an das Umgebungslicht an.

© Samsung

Alexa und AirPlay

Zum internetfähigen Smart TV wird das Gerät via WLAN- oder LAN-Verbindung. Der Samsung-Fernseher ist auch mit einer Reihe an smarten Geräten kompatibel, die die Sprachassistenten Alexa oder Google Assistant mit an Bord haben. Dank AirPlay können auch Inhalte von Apple-Geräten problemlos auf den 4K-TV gestreamt werden.

Kampfpreis

Der Samsung RU7090 kann ab 30. Jänner 2020 in allen Hofer-Filialen und über die Homepage bestellt werden. Der Preis von 839 Euro ist eine echte Kampfansage. Wer also auf der Suche nach einem großen 4K-Fernseher eines Markenherstellers ist, kann hier ein echtes Schnäppchen machen. High-End-Features wie bei Samsungs 2020er Top-TVs sind freilich nicht an Bord.

