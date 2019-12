AVM bringt günstiges WLAN-Mesh-Set

Deutscher Netzwerkspezialist schnürt attraktives FritzBox/Repeater-Bundle.

Wenn es um Heimnetzwerke geht, zählt AVM zu den kompetentesten Anbietern. Der Deutsche Netzwerkspezialist hat eine ganze Reihe an Produkten im Programm. Zwei von diesen werden nun zu einem interessanten Set zusammengeschnürt. Konkret besteht das Bundle aus einer FritzBox 7530 ( hier geht es zu unserem Testbericht ) und dem WLAN-Repeater 1200 ( unser Testbericht ). Nutzer können sich damit auf einfache Art und Weise ein WLAN-Mesh-Netzwerk einrichten.

>>>Nachlesen: Neuer WLAN-Verstärker von AVM im Test

Unkomplizierte Einrichtung

In unseren zahlreichen Tests konnten die AVM-Produkte stets mit einer simplen Handhabung punkten. Bei der Installation dieses Sets ist auch kein Expertenwissen notwendig. Die FritzBox 7530 firmiert als Router und stellt die Verbindung zum Internet her. Sie bildet also die WLAN-Basis. Per Knopfdruck kann man dann den FritzRepeater 1200 einbinden. Und schon ist man stolzer Eigner eines WLAN-Mesh-Netzwerks. Dank umfangreicher Verschlüsselung ist auch für hohe Sicherheit gesorgt.

>>>Nachlesen: Die FritzBox 7530 im oe24-Test

Top-Technik

Fritz-Produkte tauschen sich im Mesh untereinander aus, gleichen Einstellungen ab und optimieren die Verbindung der angeschlossenen Endgeräte (Smartphones, Tablets, Notebooks, etc.) automatisch. Durch aktuelle Technologien wie WLAN Mesh Steering, Beamforming und Crossband Repeating ist stets für eine schnelle WLAN-Verbindung gesorgt. Dank der Mesh-Übersicht in der Benutzeroberfläche des Routers sieht man jederzeit, über welches Gerät und mit welcher Verbindungsqualität Smartphones, Notebooks etc. verbunden sind. Um das WLAN Mesh weiter zu optimieren, bietet AVM die kostenlose FritzApp WLAN an, die den Datendurchsatz des Endgeräts und die Verbindungsqualität im Heimnetz misst.

© AVM

Verfügbarkeit und Preis

Das neue Fritz Mesh Set 7530+1200 ist ab sofort für 199 Euro (UVP) in Österreich erhältlich. Angesichts der gebotenen Performance ist das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut. Die FritzBox ist übrigens auch mit WLAN-Produkten anderer Hersteller kompatibel. Am besten funktionieren sie jedoch untereinander.

>>>Nachlesen: Neue FritzBoxen (WiFi 6 & 5G) und smarte Lampen

>>>Nachlesen: Neuer Top-WLAN-Verstärker von AVM im Test

>>>Nachlesen: AVM bringt die FritzBox 6660 Cable