Wir haben uns das neue Flaggschiff-Modell von Bowers & Wilkins genauer angesehen.

Obwohl In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer seit einiger Zeit einen wahren Boom erleben, erfreuen sich auch kabellose Over-Ear-Kopfhörer nach wie vor großer Beliebtheit. Hier stehen bei den Nutzern vor allem hochpreisige Headsets mit aktiver Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) hoch im Kurs. Einen solchen hat auch der britische Audio-Spezialist Bowers & Wilkins im Angebot. Die aktuelle Top-Variante hört auf den Namen PX7. Nachdem uns der futuristische High-End-Lautsprecher Formation Wedge im Vorjahr ziemlich beeindruckt hat, wollten wir nun wissen, ob das Bowers & Wilkins auch mit seinem aktuellen Bluetooth-Kopfhörer gelingt.

Premium-Feeling

Bei der Anmutung erfüllt der PX7 die Erwartungen, die man an ein Produkt des britischen Herstellers stellt, auf ganzer Linie. Der Over-Ear-Kopfhörer wirkt sehr hochwertig und setzt auf ein schlichtes, gelungenes Design. Ein echter Hingucker ist das fleckige Muster am Bügel. Trotz des Einsatzes von Hightech-Materialien wie Karbonfaserverbundstoff ist der Bowers & Wilkins Kopfhörer kein Leichtgewicht. Er bringt 335 Gramm auf die Waage und das merkt man auch beim Tragen. Aufgrund des weichen Materials (echtes Leder) an den Hörmuscheln ist dennoch für ein angenehmes Tragegefühl gesorgt. Neben dem Kopfhörer selbst erkennt man auch am im Lieferumfang enthaltenen Hartschalen-Case, dass es sich hier um ein Premiumprodukt handelt. Praktisch: In dem hochwertigen Hardcase finden nicht nur die Kopfhörer, sondern auch das gesamte Zubehör Platz.

Handhabung

Da es bei diesen Geräten aber nicht (nur) um die Optik geht, hilft die ganze Hochwertigkeit nicht viel, wenn der Sound enttäuscht. Doch auch hier können wir Entwarnung geben. Bowers & Wilkins hat den PX7 mit zahlreichen Features ausgestattet, die für einen tollen Klang sorgen. Das ist bei kabellosen Kopfhörern ja nicht immer der Fall. Wer das Headset mit dem 3,5mm-Klinken-Kabel nutzt, bekommt sogar eine noch bessere Soundqualität. Doch dann verliert man auch die vielen Vorteile (Bewegungsfreiheit, kein Hängenbleiben, kein mühsames Fädeln durch Klamottenschichten, etc.), die kabellose Kopfhörer bieten. Deshalb haben wir uns im Test auf die "drahtlose" Verwendung konzentriert. Die Koppelung via Bluetooth 5.0 an diverse Geräte gestaltete sich völlig problemlos. Die Reichweite liegt bei rund 12 Metern. Zudem steht in den Appstores von Google und Apple eine spezielle App („Bowers & Wiklins Headphones“) bereit, über die man weitere Anpassungen durchführen kann (siehe unten).

Sound, Geräuschunterdrückung und Akku

Bei der Verwendung gibt es auch ohne Musikwiedergabe einen Aha-Effekt. Denn das integrierte Noice Cancelling hat es wirklich in sich. Selbst wenn vor dem Aufsetzen der Kopfhörer ein hoher Lärmpegel herrscht, fühlt man sich danach in eine echte Ruhe-Oase versetzt. Die Umgebungsgeräusche werden selbst in der U-Bahn oder im Flugzeug während der Startphase in beeindruckender Art und Weise weggefiltert. Hier hat der Hersteller alles richtig gemacht. Über die App lässt sich das Noise-Cancelling zudem an verschiedene Hörsituation anpassen. Nutzer können neben dem Automatikmodus auch die Optionen „High“, „Low“ und „Off“ wählen. Richtige Stimmung kommt aber natürlich erst dann auf, wenn die Musikwiedergabe startet. Die Soundqualität sorgte im Test für gute Stimmung. Eine perfekte Mischung aus Bass sowie hohen und tiefen Klängen sorgt für Hörgenuss auf sehr hohem Niveau. Die maximale Lautstärke ist ebenfalls (mehr als) ausreichend. Lediglich bei Balladen mit hohen Stimmen, bei denen der Sound in den Hintergrund rückt, wünscht man sich einen etwas voluminöseren Klang. Bei der Laufzeit kamen wir exakt auf die versprochenen 30 Stunden, was ein äußerst guter Wert ist. Über den USB-C-Anschluss ist der PX7 zudem recht flott geladen.

Bedienung

Während einige Konkurrenten bei der Bedienung auf Touchflächen in den Hörmuscheln setzen, hält Bowers & Wiklins an klassischen Knöpfen fest. In der Praxis erweist sich das als gute Lösung, da man die verschiedenen Befehle extrem schnell intus hat. Zudem nimmt einem der PX7 manche Eingabeschritte sogar ab. So lassen sich im Verständigungsmodus die Musikwiedergabe und das Noise-Cancelling auf Knopfdruck stoppen. Zudem sorgen die integrierten Näherungssensoren dafür, dass die Musikwiedergabe auch stoppt, wenn ein Ohrpolster angehoben oder der ganze Kopfhörer um den Hals gelegt wird. Setzt man ihn wieder auf, wird die Wiedergabe automatisch fortgesetzt. Eine Geräuschdurchlassfunktion wie bei Sony, wenn man eine Hand an den Ohrhörer legt, gibt es aber nicht.

Fazit

Mit dem PX7 hat Bowers & Wiklins ein konkurrenzfähiges Flaggschiff im Angebot. Bei der Qualität, den Materialien, der Bedienung, der Laufzeit und beim Noise Cancelling spielt der Bluetooth-Kopfhörer in der absoluten Oberliga mit. Leichte Punktabzüge gibt es für den Klang bei bestimmten Musikgenres. Leider lassen sich die Briten ihr Top-Modell auch teuer bezahlen. Mit einem Preis von 399 Euro (UVP) ist der PX7 etwas teurer als seine direkten Konkurrenten. Dafür bekommen die Käufer neben dem Kopfhörer auch ein hochwertiges Case und ein umfangreiches Zubehör.

