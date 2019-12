Das ist die neue Xbox Series X (2020)

Microsoft hat die neue Top-Konsole (Codename: Scarlett) ein Jahr vor dem Start enthüllt.

Während Sony die PS5-Fans über das Design der neuen Konsole noch im Dunkeln tappen lässt und deshalb derzeit nur Konzeptstudien für Aufsehen sorgen , hat Microsoft nun Nägel mit Köpfen gemacht. Der US-Konzern hat bei den Game Awards 2019 die Xbox Series X enthüllt. Diese wurde unter dem Codenamen „Scarlett“ entwickelt und kommt pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel.

Unscheinbares Design

Optisch wirkt die Xbox Series X ziemlich unspektakulär. Die schwarze Konsole kann stehend oder liegend platziert werden und verfügt an der Vorderseite über ein Blu-ray-Laufwerk. Wird sie vertikal aufgestellt, entweicht die Abluft nach oben. Einziger „Farbtupfer“ ist das weiße Xbox-Logo. Der neue Controller wirkt ebenfalls schlicht. Ein Touchpad sucht man weiterhin vergeblich, dafür ist das Eingabegerät mit allen Windows-10-Rechnern kompatibel.

8K-Support

Viele technische Daten hat Microsoft bereits vor einigen Monaten genannt . Im Rahmen der Game Awards wurden nun noch einmal die wichtigsten Aspekte hervorgehoben. Wer einen 8K-Fernseher besitzt, kann die Games künftig auch in dieser Auflösung zocken. Bei den gängigeren 4K-Geräten sollen bis zu 120 Bilder pro Sekunde möglich sein. Die Grafik dürfte also bombastisch ausfallen. Dank SSD soll es auch zu keinerlei Ladezeiten mehr kommen. Wichtigste Ankündigung war jedoch, dass die Xbox Series X mit allen bisherigen Xbox-Spielen kompatibel sein soll. Das dürfte bei den Gamern besonders gut ankommen.

Erste Games

Einen Starttitel hat Microsoft ebenfalls bereits verraten. Halo Infinite soll das erste Game auf der Xbox Series X sein. Darüber hinaus hat der Konzern bereits einige weitere Titel in Aussicht gestellt. Kein Wunder, schließlich arbeiten derzeit alle 15 Microsoft-Studios mit Hochdruck an neuen Games für die Top-Konsole. Und auch die großen Publisher wie Ubisoft, Blizzard, EA oder Rockstar Games sind schon eifrig am Entwickeln. In einem offiziellen Trailer wurde als weiterer Titel Hellblade 2 Senua´s Saga vorgestellt.

Zwei Fragen bleiben offen

Zwei wichtige Fragen hat Microsoft noch offen gelassen. Zum einen den exakten Starttermin – die Formulierung „Weihnachtsgeschäft 2020“ kann doch ziemlich breit interpretiert werden. Zum anderen den Preis. Denn wie viel die Xbox Series X kosten wird, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Trotzdem hat Microsoft gegenüber Sony vorgelegt. Mal sehen, wann die Japaner die PlayStation 5 endlich enthüllen.

