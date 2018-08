Die 10 besten Spiele der gamescom 2018

Auf der gamescom 2018 in Köln hat der große Andrang der Computer- und Videospielefans begonnen. Nach einem Fachbesuchertag am Dienstag stand am Mittwoch die Eröffnung der Messe auch für Privatbesucher auf dem Programm - und die kamen in großer Zahl, um die neusten Spieletitel der großen Firmen der Branche anzutesten. Die Anzahl an neuer Titel ist in diesem Jahr derart groß, dass es selbst Hardcore-Zockern schwer fallen dürfte, den Überblick zu behalten.

Deshalb haben wir einmal unsere 10 Highlights der gamescom 2018 herausgesucht. Diese sind natürlich zum Teil subjektiv und können sich daher von der persönlichen Meinung der Leser unterscheiden. Außer Zweifel steht jedoch, dass es sich bei den Top 10 (alphabetisch gereiht) um kommende Blockbuster handelt, auf deren Marktstart Tausende Gamer bereits hinfiebern.

Diashow Die Top 10 Spiele der gamescom 2018 © Publisher Anno 1800



Publisher: Ubisoft; Release: 26. Februar 2019 © Publisher Assassin´s Creed – Odyssey



Publisher: Ubisoft; Release: 5. Oktober 2018 © Publisher Battlefield 5



Publisher: DICE/Electronic Arts; Release: 11. Oktober 2018 © Publisher FIFA 19



Publisher: EA Sports; Release: 26. September 2018 © Publisher Forza Horizon 4



Publisher: Microsoft; Release: 2. Oktober 2018 © Publisher Marvel´s Spider Man



Publisher: Insomniac Games / Sony; Release: 7. September 2018 © Publisher Pro Evolution Soccer 2019



Publisher: Konami; Release: 28. August 2018 © Publisher Resident Evel 2



Publisher: Capcom; Release: Anfang 2019 (geplant) © Publisher Sekiro – Shadows Die Twice



Publisher: From Software; Release: Anfang 2019 (geplant) © Publisher Super Smash Bros. Ultimate



Publisher: Nintendo/Polygon; Release: 7. Dezember 2018 1 / 10

gamescom läuft bis Samstag

Bis zum Samstag werden hunderttausende Menschen erwartet. Motto der gamescom 2018 ist "Vielfalt gewinnt". Ein Trend, um den es geht, ist die große Verfügbarkeit von Spielen auf den unterschiedlichsten Endgeräten - etwa Smartphones.

Neuer Besucherrekord?

Die Messe in Köln feiert heuer ihr 10-jähriges Jubiläum und gilt als eine der wichtigsten Leistungsschauen der Video- und Computerspielbranche weltweit. Sie ist neben einer Fachmesse aber auch eine Art Festival für Gamer geworden. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 350.000 Besucher. Heuer rechnen die Veranstalter mit einer halben Million Fans.

