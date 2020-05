Der günstige 75 Zoll Fernseher bietet 4K-Auflösung und aktives HDR.

Zuletzt hat Hofer Ende 2019 einen 75 Zoll (190 cm) großen LG-Fernseher verkauft. Für den 75 UM7000PLA wurden kurz vor Weihnachten 999 Euro fällig. Nun verkauft der Diskonter erneut ein so großes TV-Gerät dieses Marken-Herstellers. Und obwohl der 75 UM7110PLB etwas besser ausgestattet ist, kostet er weniger.

Ausstattung

Der nun verfügbare LG 75 UM7110PLB setzt auf ein schlankes Design und bietet eine Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (190 cm) – das sind fast zwei Meter. Das Display verfügt über eine vierfache Full-HD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Highlight ist die Unterstützung von 4K Active HDR (High Dynamic Range). Diese Technologie bietet einen höheren Kontrastbereich sowie ein lebendigeres Bild mit klarer Durchzeichnung in Schatten und in hellen Bereichen. Darüber hinaus verspricht Hofer hohe Detailtreue und satte Farben. Auch ansonsten fällt die Ausstattung ziemlich umfangreich aus. So sind u.a. ein HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2) und eine CI+-Schnittstelle für Smart Cards mit an Bord. Eine digitale Direktaufnahme auf USB-Medien (externe Festplatten) ist ebenfalls möglich.

Anschlüsse und Smart TV

Zur weiteren Ausstattung des LG 75 UM7110PLB zählen unter anderem drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Slots, Bluetooth und ein Surround-Soundsystem. Smart-TV-Anwendungen sind dank LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN ebenfalls gegeben. Passend dazu ist das LG Betriebssystem webOS inklusive Webbrowser, Webservices und HbbTV installiert. Ein Vierkern-Prozessor soll für eine ordentliche Rechenleistung sorgen.

Verfügbarkeit und Preis

Der riesige 4K-Fernseher kann ab sofort in den Hofer-Filialen und online bestellt werden. Die Lieferung ist im Kaufpreis enthalten. Der Diskonter verlangt für den LG 75 UM7110PLB 899 Euro. Beim günstigsten heimischen Online-Händler kostet der Fernseher 969 Euro (zzgl. Versandkosten; ab 35 Euro). Der Diskonter liegt also trotz Gratisversand exakt 70 Euro darunter. (geizhals.at-Check am 19. Mai um 10:30 Uhr).