Fast 2 Meter: Hofer verschleudert riesigen 4K-TV

Nachdem Hofer in diesem Jahr bereits mehrmals einen 75 Zoll großen 4K-Fernseher von Medion verkauft hat, greift der Diskonter zum Ende des Jahres noch einmal mit einem riesigen TV-Gerät von LG an. Das Beste: Dieses wird nicht nur günstiger verkauft als der Medion-Fernseher, sondern verfügt auch über HDR.

Ausstattung

Der LG 75 UM7000PLA setzt auf ein schlankes Design und bietet eine riesige Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (190 cm) – das sind fast zwei Meter. Das Display verfügt über eine vierfache Full-HD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel. Wie eingangs erwähnt, ist bei dem Fernseher auch HDR (High Dynamic Range) an Bord. Diese Technologie bietet einen höheren Kontrastbereich sowie ein lebendigeres Bild mit klarer Durchzeichnung in Schatten und in hellen Bereichen. Auch ansonsten fällt die Ausstattung ziemlich umfangreich aus. So sind u.a. ein HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2) und eine CI+-Schnittstelle für Smart Cards mit an Bord.

Anschlüsse, Smart TV, etc.

Zur weiteren Ausstattung des LG 75 UM7000PLA zählen unter anderem drei HDMI-Anschlüsse, Simplink (HDMI CEC), zwei USB-Slots und ein 20-Watt-Soundsystem. Smart-TV-Anwendungen sind dank LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN (ac) ebenfalls gegeben. Passend dazu gibt es Webbrowser, Webservices, HbbTV und DLNA-Client. Ein Vierkern-Prozessor sorgt für eine ordentliche Rechenleistung.

Verfügbarkeit und Preis

Der riesige 4K-Fernseher kann ab sofort (18. Dezember 2019) in den Hofer-Filialen bestellt werden. Während das 75 Zoll große Medion-Gerät im Sommer um 1.299 Euro verkauft wurde, gibt es den LG 75 UM7000PLA um 999 Euro. Hierbei kann man von einem echten Kampfpreis sprechen. Denn beim günstigsten Online-Händler kostet der Fernseher 1.399 Euro. Der Diskonter liegt also exakt 400 Euro darunter.

